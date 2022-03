Plus miesiąca

Plus marca: Matthias Johansson

Piątek, 25 marca 2022 r. 09:30 Maciej Frydrych , źródło: Legionisci.com

W marcu legioniści rozegrali mecz pucharowy z Górnikiem Łęczna oraz cztery spotkania ligowe: ze Śląskiem Wrocław, ponownie Górnikiem, Bruk-Betem Termalicą Nieciecza i Rakowem Częstochowa. Najwięcej plusów w tym miesiącu zgromadził Matthias Johansson, który w każdym spotkaniu otrzymał pozytywną notę.



Szwed został cofnięty na prawą stronę obrony i stał się kluczowym zawodnikiem "Wojskowych". Johansson pewnie grał w defensywie, a dodatkowo groźnymi atakami wspierał ofensywne poczynania legionistów. Na drugim miejscu w naszej klasyfikacji znalazł się Josue, który otrzymał cztery plusy. Portugalczyk zaledwie za spotkanie z Rakowem Częstochowa pozostał bez oceny. We wcześniejszych meczach pokazał, jak ważnym zawodnikiem jest dla warszawskiej drużyny i ile jakości gwarantuje. Trzecie miejsce należy do Mateusza Wieteski, który otrzymał tyle samo pozytywnych ocen co Josue, aczkolwiek przyznaliśmy mu również jednego minusa za nieudany mecz w Częstochowie. Oprócz spotkania z Rakowem prezentował wysoki poziom, za co został nagrodzony powołaniem do reprezentacji Polski.



Najwięcej minusów zgromadził Filip Mladenović, bo aż cztery. Serba negatywnie oceniliśmy za każdy mecz, w którym brał udział, a podczas spotkania z Rakowem Częstochowa nie był nawet w kadrze meczowej. "Mladen" przez cały miesiąc prezentował się fatalnie, grał niepewnie i popełniał bardzo dużo błędów. Trzy minusy otrzymali Rafael Lopes oraz Tomas Pekhart, jednak Czech może się pochwalić plusem, którego zanotował w meczu z Bruk-Betem.



Pełna klasyfikacja:

Matthias Johansson - 5

Josue - 4

Mateusz Wieteska - 4 / 1

Lindsay Rose - 3

Cezary Miszta - 2

Artur Jędrzejczyk - 1

Ernest Muci - 1

Maik Nawrocki - 1

Maciej Rosołek - 2 / 2

Bartosz Slisz - 1 / 1

Jurgen Celhaka - 1 / 1

Paweł Wszołek - 1 / 1

Yuri Ribeiro - 1

Tomas Pekhart - 1 / 3

Rafael Lopes - 3

Filip Mladenović - 4