Wyniki konkursów

Poniżej prezentujemy wyniki dwóch konkursów, które w ostatnich dniach przeprowadziliśmy na naszej stronie. W sobotniej zabawie typowaliście wyniki meczów piłkarzy, siatkarzy i koszykarzy, a osiem najlepszy osób wygrało książkę "Remanent 2. Kalendarze Kazimierza Górskiego" Jerzego Chromika . We wtorkowym konkursie rozdaliśmy sześć wejściówek na Warszawski Festiwal Piwa , który odbędzie się w najbliższych dniach na stadionie Legii. Nagrodzeni w konkursie Remanent: 1. SteveWonder - 5 pkt. (13:57) 2. Dany - 4 pkt. (09:20) 3. Kogut - 4 pkt. (10:02) 4. kubahansa - 4 pkt. (10:37) 5. PatrykP - 4 pkt. (12:28) 6. Mrmrovek - 3 pkt. (08:11) 7. Łukasz - 3 pkt. (08:33) 8. Mądrala 0,7 - 3 pkt. (08:33) Nagrodzeni w konkursie WFP: 1. Bania - 3 pkt. (13:27) 2. Elom - 3 pkt. (13:31) 3. wojtek65 - 3 pkt. (13:40) Wszystkim dziękujemy za udział w zabawie i zapraszamy na kolejne! Nagrody wysłaliśmy zwycięzcom na adresy podane przy podawaniu odpowiedzi.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.