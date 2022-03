Koszykówka

Zapowiedź meczu z Czarnymi Słupsk

Piątek, 25 marca 2022 r. 13:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po wygranej w Stargardzie, w sobotę legionistów czeka ostatni z serii marcowych wyjazdów - nasi gracze przystąpią do walki o dwa punkty w słupskiej hali Gryfia, gdzie swoje mecze rozgrywa lider Energa Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk.



Słupszczanie będący beniaminkiem rozgrywek, są największą niespodzianką obecnego sezonu. Podopieczni Mantasa Cesnauskisa mogą się pochwalić bilansem 20-6. Na własnym parkiecie przegrali tylko dwa z czternastu rozegranych meczów. Słupszczanie doskonale trafili z transferami, czego najlepszym dowodem jest gra przez cały sezon tą samą kadrą. Jedną z dwóch zmian, jaką Czarni zrobili w trakcie sezonu, był grudniowy transfer Adriana Kordalskiego na zaplecze ekstraklasy. Parę tygodni wcześniej z kolei zakontraktowano Marcusa Lewisa - 29-letniego rzucającego z greckiego GS Lavrio, który miał okazję zagrać w czterech meczach tegorocznej Ligi Mistrzów. Lewis w Czarnych zdobywa średnio 12,8 pkt. na mecz (śr. 28 min.), choć na pewno nieco więcej spodziewano się pod względem rzutów za 3 (na razie 32,6%).



Czarni od samego początku sezonu grali równo, zaczynając od czterech kolejnych wygranych, m.in. z Zastalem i Stalą Ostrów. Właściwie słupszczanie w pierwszej rundzie wygrali z całą ligową czołówką - pokonali także Śląsk oraz Anwil. Zresztą w rundzie rewanżowej Czarni raz jeszcze pokonali Zastal (+17!), Stal w Ostrowie (+1) oraz Anwil (+6), przegrali jedynie we Wrocławiu ze Śląskiem (-12). Po porażce na Dolnym Śląsku zaliczyli cztery kolejne zwycięstwa, m.in. na trudnym terenie w Szczecinie (+3), aż w ostatniej kolejce zupełnie niespodziewanie, wysoko (78:103) przegrali w Trójmieście z Treflem Sopot. Trener Cesnauskis po tej porażce przekonywał, że jego gracze podeszli do spotkania niedostatecznie skoncentrowani i to się zemściło. Możemy być pewni, że koncentracja Czarnych przed sobotnim meczem będzie na najwyższym poziomie, a gracze walczący o pozycję numer jeden na koniec sezonu zasadniczego, postarają się zrehabilitować za porażkę z Treflem.



Najlepszym strzelcem zespołu ze Słupska jest Billy Garrett, który zdobywa średnio 16,5 punktu na mecz. Bardzo ważną postacią jest bardzo wszechstronny, kanadyjski rozgrywający, który regularnie notuje dwucyfrowe zdobycze punktowe (śr. 14,2 pkt.) oraz zalicza wiele ostatnich podań (6,9 asysty). Na pozycji numer cztery doskonale spisuje się Amerykanin, Beau Beech III, który zdobywa 13,8 pkt. na mecz (37,7% za 3) oraz notuje 6,7 zbiórki. W strefie podkoszowej trener Czarnych ma do dyspozycji dwóch bardzo dobrych centrów, którzy dostają bardzo zbliżoną liczbę minut (ok. 20) - Kalifa Younga (7,3 pkt. i 5,7 zb.) oraz Mikołaja Witlińskiego (8,4 pkt. i 4 zb.). Obaj, jako jedyni w zespole ze Słupska, nie grożą rzutami z dystansu. Dla Witlińskiego to drugi kolejny sezon, w którym odgrywa taką rolę - zdecydowanie mniej szans na grę miał przed dwoma laty w Zielonej Górze, gdzie razem z Łukaszem Koszarkiem był w składzie Stelmetu.



Jedną z sześciu porażek w obecnym sezonie, Czarni ponieśli w hali na Bemowie w meczu z Legią. W tamtym spotkaniu, rozegranym parę dni po wyjazdowej wygranej Legii w Porto, aż 30 punktów zdobył Strahinja Jovanović, którego w najbliższy weekend oczywiście nie zobaczymy w kadrze Legii. Cieszyć może na pewno coraz lepsza forma naszych podkoszowych - Adam Kemp i Jure Skifić zagrali bardzo dobry mecz w Stargardzie, bardzo przyzwoicie zaprezentował się również Grzesiek Kulka, który był bliski double-double. W sobotę więcej minut zapewne dostanie Darek Wyka, który w Stargardzie znalazł się w wyjściowej piątce w miejsce Adama Kempa, ale po bardzo obiecującym początku (trójka), już w drugiej akcji mocno uderzył o parkiet, i w dalszej części spotkania był oszczędzany przez sztab szkoleniowy.



Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 19:30 w hali Gryfia, przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Bezpośrednia transmisję na platformie Emocje.TV. Ostatni mecz legioniści w tym właśnie obiekcie rozegrali przed pięcioma laty. W pierwszym sezonie po powrocie do ekstraklasy, jeszcze pod wodzą Piotra Bakuna, Legia przegrała w październiku 2017 roku 75:83. W tamtym spotkaniu, w zespole Czarnych, wystąpił jeszcze obecny szkoleniowiec słupszczan, Cesnauskis. To zresztą nie jedyna porażka Legii w słupskiej Gryfii. O ile w przypadku meczów w Warszawie, legioniści z reguły pokonywali Czarnych (bilans 5-1 w XXI wieku), to na wyjazdach przegrali wszystkich pięć meczów w XXI wieku. Liczymy, że ta zła seria zostanie przerwana w sobotni wieczór, a szesnasta wygrana pozwoli podopiecznym Wojciecha Kamińskiego powalczyć o wyższe miejsce przed fazą play-off.



GRUPA SIERLECCY CZARNI SŁUPSK

Liczba wygranych/porażek: 20-6

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,9 / 78,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 68,9%



Skład: Marek Klassen, Błażej Kulikowski, Jakub Musiał, Maciej Piątkowski (rozgrywający), Billy Garrett, Anthony Marcus Lewis, Bartosz Jankowski (rzucający), Beau Beech III, Maciej Kucharek, Michał Oleksy, Jan Pluta, Przemysław Szczepanek (skrzydłowi), Kalif Young, Mikołaj Witliński, Dawid Słupiński, Miłosz Machała (środkowi)

trener: Mantas Cesnauskis, as. Łukasz Seweryn, Mirosław Lisztwan



Przewidywana wyjściowa piątka: Marek Klassen, Billy Garrett, Beau Beech III, Anthony Marcus Lewis, Mikołaj Witliński



Najwięcej punktów: Billy Garrett 428 (śr. 16,5), Marek Klassen 368 (14,2), Beau Beech III 346 (13,8), Anthony Marcus Lewis 179 (12,8).



Ostatnie wyniki: HydroTruck (w, 80:83), Start (d, 66:62), Zastal (w, 83:91), Stal (d, 88:80), Astoria (w, 86:82), Śląsk (d, 89:79), Anwil (w, 75:80), Arka (w, 59:87), King (d, 77:92), MKS (w, 82:97), Trefl (d, 73:66), Legia (w, 68:66), Twarde Pierniki (d, 77:94), GTK (d, 84:74), Spójnia (d, 68:66), HydroTruck (d, 86:82), Start (w, 81:82), Zastal (d, 80:63), Stal (w, 82:83), Astoria (d, 99:78), Śląsk (w, 96:84), Anwil (d, 83:77), Arka (d, 100:75), King (w, 74:77), MKS (d, 94:75), Trefl (w, 103:78).



Ostatnie mecze obu drużyn:

21.11.2021 Legia Warszawa 68:66 Czarni Słupsk

15.01.2018 Legia Warszawa 77:75 Czarni Słupsk

25.10.2017 Czarni Słupsk 83:75 Legia Warszawa

06.04.2003 Legia Warszawa 89:90 Czarni Słupsk

08.03.2003 Czarni Słupsk 91:66 Legia Warszawa

29.01.2003 Czarni Słupsk 103:69 Legia Warszawa

12.10.2002 Legia Warszawa 91:74 Czarni Słupsk

07.04.2002 Legia Warszawa 76:61 Czarni Słupsk

17.03.2002 Czarni Słupsk 89:73 Legia Warszawa

24.01.2002 Legia Warszawa 78:72 Czarni Słupsk

14.10.2001 Czarni Słupsk 78:68 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 25-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 13-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,2 / 80,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp/Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 370 (śr. 14,2), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 307 (11,8), Robert Johnson 167 (18,6).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81), Spójnia Stargard (w, 63:77).



Termin meczu: sobota, 26 marca 2022 roku, g. 19:30

Adres hali: Słupsk, ul. Szczecińska 99 (hala Gryfia)

Pojemność hali: 2454 miejsca

Ceny biletów: 25, 32, 36 i 55 złotych (ulgowe) 32, 40, 45 i 65 złotych (normalne)

Transmisja: Emocje.TV