Dobre wyniki legionistów w PŚ w Kairze

W Kairze odbyła się pierwsza edycja tegorocznego Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, w której wystartowało dwóch zawodników Legii. Legioniści uzyskali wyniki w kwalifikacjach, które zapewniły im awans do finału. Łukasz Gutkowski w półfinale był najskuteczniejszy na planszy, wygrywając 18 walk. W laser runie Łukasz finiszował na miejscu szóstym, a Daniel Ławrynowicz w tej konkurencji ustanowił najlepszy wynik obu półfinałów, i z 11. miejsca w swojej grupie, zapewnił sobie awans do finałowej 18-tki. W finale Gutkowski wygrał 18 walk szermierczych, Ławrynowicz - 15. W pływaniu obaj legioniści uzyskali lepsze wyniki niż w półfinałach - odpowiednio 2:10.37 min. i 2:10.55 min. W jeździe konnej Daniel uzyskał 298 punktów (piąty wynik), Łukasz - 286 pkt. (9 rezultat). Przed laser runem, Łukasz był 10., Daniel zajmował 12. lokatę. W ostatniej konkurencji Łukasz uzyskał czas 10:31.19 min. (dziewiąty wynik) i zakończył rywalizację na miejscu dziewiątym (1462 pkt.). Daniel Ławrynowicz z czasem 10:37.19 min. (12 wynik) ukończył zawody na miejscu 11. (1454 pkt.). Triumfował Francuz, Christopher Patte (1487 pkt.).

