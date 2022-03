29-31.03: Rozkład jazdy

Rezerwy Legii rozegrają dzisiaj spotkanie I rundy Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Legioniści zagrają o 16:30 w Mińsku Mazowieckim z miejscową Mazovią (transmisja na YT). Zwycięzca w kolejnej rundzie zmierzy się z Błonianką lub Świtem Nowy Dwór Maz. Zapaśnik Legii, Rafał Krajewski rozpocznie rywalizację na Mistrzostwach Europy w stylu klasyczny, które odbędą się w Budapeszcie. Legionista rywalizować będzie w kategorii wagowej do 130 kilogramów. Rezerwy koszykarskiej Legii w środę na Bemowie rozegrają pierwszy mecz I rundy play-off drugiej ligi, w którym zmierzą się z niepokonaną w sezonie zasadniczym, Polonią. Rewanż w najbliższy weekend w hali Koło. Rozkład jazdy: 29.03 g. 16:30 Mazovia Mińsk Mazowiecki - Legia II Warszawa 29.03 g. 18:45 MKS Pruszków U-13 - Legia Warszawa U-13 [kosz, ul. Gomulińskiego 4] 30.03 g. 19:00 Legia II Warszawa - Polonia Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 31.03 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 07 - Legia Warszawa U15 [CLJ U15][Białystok, ul. Elewatorska 4]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.