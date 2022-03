Runjaić odejdzie z Pogoni po sezonie. Trafi do Legii?

Komentarze (13)

Mateusz z Gór - 28 minut temu, *.orange.pl Z jego wypowiedzi wynika, że nie decydują powody sportowe, finansowe ani inne, tylko jego własne osobiste, więc nie wiem na jakiej podstawie miałby trafić do Legii. odpowiedz

Władeczek - 10 minut temu, *.netfala.pl @Mateusz z Gór: A może trafi do Schalke 05 faken? Tak się też mówi na mieście. odpowiedz

Born - 44 minuty temu, *.orange.pl Moim zdaniem najlepszy trener w naszej ,,kartoflanej” lidze.

A Papszun to mu może buty czyścić.

Tylko pytanie czy jeżeli będzie sytuacja taka ze Legia jakimś cudem zdobędzie PP i utrzyma się w lidze , to Vuko nie zasłuży wtedy na kolejny sezon pracy ? odpowiedz

Biała Siła - 37 minut temu, *.vectranet.pl @Born: Ale chyba on sam nie chce zostać ,czy się mylę ?? odpowiedz

L - 11 minut temu, *.tpnet.pl @Born: Niby dlaczego Papszun może mu buty czyścić? Ani nie grają jakiejś ładnej dla oka piłki ani trofeów nie zdobywają z tą Pogonią. W poprzednim sezonie 3 miejsce a Papszun (z moim zdaniem dużo słabszą kadrą) 2 miejsce + Puchar Polski. odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Mam przecieki faken, że to on zostanie następnym selekcjonerem Legii. A zwykle jestem dobrze poinformowany faken. odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trudno go bardzo jednoznacznie ocenić i mam pewne wątpliwości ale w porównaniu do Wukowicza to jest gigant. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl Z "cierpliwością" Miodka żaden trener nie popracuje dłużej niż 0,5 roku... odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @lucho_83: Optymistycznie powiedziane ,!!! odpowiedz

chris - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pogon budowal chyba trzy lata czy nas prezes ma tyle cierpliwosci. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @chris: A obecnie jest już piąty sezon! Nie do wykonania dla gamonia w siwych lokach. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A co się dzieje z Arturem Borucem ? Bo jakoś nikt nic nie wie co się dzieje, żadnych informacji w tym temacie . Co do trenerów to Jacek Magiera jest znowu wolny tutaj żadne rozmowy sie nie toczą ? Wkoncu w jednym z wywiadów Prezes chyba powiedzial cos w stylu ze zaluje tego rozstania..... odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Alan: Jacek na szefa akademii pójdzie pewnie odpowiedz

