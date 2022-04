1-3.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 1 kwietnia 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj o 17:30 na Bemowie koszykarze Legii rozegrają bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o play-off - legioniści walczyć będą z Kingiem Szczecin, który również ma nadzieję na wejście do czołowej ósemki. Bilety do kupienia na Legiakosz.abilet.pl, bezpośrednia transmisja w Polsacie Sport Extra. W sobotę oczywiście wszyscy widzimy się przy Ł3 na meczu z Lechią. Wypełniamy stadion po brzegi, a w sektorze gości spodziewać się można licznej delegacji kibiców z Trójmiasta.



Nasi siatkarze zagrają ostatni mecz sezonu zasadniczego w Będzinie. Jeśli legioniści wygrają z wiceliderem, będą mieli szansę na grę w play-off. Futsalistów czeka wyjazdowy mecz w Brzegu. Z kolei rugbiści Legii w pierwszym meczu w tym roku zagrają przy Marymonckiej z AZS-em AWF.



Rozkład jazdy:

01.04 g. 17:30 Legia Warszawa - King Szczecin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

02.04 g. 15:00 UWKS Legia - UKS ASzWoj Rembertów [B-klasa][ul. Marymoncka 42]

02.04 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca

02.04 g. 18:00 MKS Będzin - Legia Warszawa [siatka]

02.04 g. 18:00 Futsal Brzeg - Legia Warszawa [futsal]

02.04 g. 18:30 KU-AZS UW II Warszawa - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, ul. Marymoncka 42]

02.04 g. 20:00 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

02.04 g. 20:30 Zagłębie Sosnowiec - GKS Jastrzębie

03.04 g. 12:00 Legia II Warszawa - Pelikan Łowicz [LTC]

03.04 g. 12:30 Termalica Nieciecza - Radomiak Radom

03.04 g. 13:00 AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa [rugby]

03.04 g. 18:00 KKS Polonia Warszawa - Legia II Warszawa [kosz, ul. Obozowa 60]



Młodzież

01.04 g. 14:00 Stomil Olsztyn 05 - Legia U17 [CLJ U17][Olsztyn]

02.04 g. 10:00 Legia U16 - SEMP Ursynów 06 [LTC]

02.04 g. 10:00 AP JŁ Wawer 13 - Legia LSS U8A [ul. Patriotów 90]

02.04 g. 10:30 Legia Warszawa U-14 - Trójka Żyrardów U-14 [kosz, ul. Narbutta 14]

03.04 g. 11:00 Legia Ladies LSS U13 - Ząbkovia Ząbki 09/10 [ul. Łazienkowska 3]

02.04 g. 12:00 Legia U18 - KS Cracovia 03/4 [CLJ U18][LTC]

02.04 g. 12:30 Legia LSS U13 - TS Gwardia Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3]

02.04 g. 14:00 Legia U14 - Znicz Pruszków 08 [LTC]

02.04 g. 14:00 Legia LSS U11 - WAF Ursynów 11 [ul. Łazienkowska 3]

02.04 g. 14:00 Legia LSS U8 - Be A Star FA - AP Wilczki 14 [ul. Łazienkowska 3]

02.04 g. 14:30 Victoria Sulejówek 09 - Legia U13 [Sulejówek, ul. Krasińskiego]

02.04 g. 15:30 Legia LSS U8 - UKS Irzyk 14 [ul. Łazienkowska 3]

03.04 g. 12:00 Legia U10 - UKS Varsovia 2012 [ul. Łazienkowska 3]

03.04 g. 12:00 Legia LSS U12 - RKS Okęcie II Warszawa 10 [ul. Łazienkowska 3]

03.04 g. 14:00 Białe Orły Warszawa 12 - Legia LSS U10 [ul. M. Hemara 15]

03.04 g. 14:00 MKS Piaseczno 08 - Legia LSS U14 [Piaseczno, Al. 1 Maja 16]



Legia U12 rozegra trójmecz z Pogonią Szczecin, Lechią Gdańsk i FASE Szczecin.



Turniej "U11 Pro-Turnieje Cup

Licheń, 2-3 kwietnia 2022 r.



Legia U11 weźmie udział w turnieju międzynarodowym dla rocznika 2011 (i mł.) odbywającym się w Licheniu.

W stawce 24 drużyn znajdują się: Hammarby FC (SWE), Kapyla United (FIN), FC Hlucin (CZE), Legia Warszawa, Wisła Kraków, Pogoń Szczecin, Wisła Płock, Lech Poznań, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, Górnik Zabrze, Barca Academy Warszawa, Korona Kielce, FC Wrocław Academy, AP Reissa Poznań, GKS Katowice, Odra Opole, Progres Andrychów, SMS APR Ślesin, Football Factory Przecław, Stadion Śląski Chorzów, Champion Warszawa, Ursus Warszawa i Elana Toruń.