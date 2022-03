Koszykówka

Bilety na mecz z Kingiem Szczecin

Wtorek, 29 marca 2022 r. 11:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Trwa sprzedaż biletów na piątkowe spotkanie koszykarzy Legii, którzy w hali na Bemowie podejmować będą zespół Kinga Szczecin. Wynik tego meczu będzie niezwykle ważny pod kątem rywalizacji naszej drużyny w fazie play-off, szczególnie, że jednym z rywali do miejsca w ósemce jest właśnie zespół z Pomorza Zachodniego.



Bilety nabywać można na Legiakosz.abilet.pl oraz w dniu meczu od 16:00 przy wejściu do hali przy Obrońców Tobruku 40. Początek spotkania o godzinie 17:30. Serdecznie zachęcamy do wspierania naszej drużyny!



Ceny biletów na mecz z Kingiem:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

VIP: 149,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Termin meczu: piątek, 1 kwietnia 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Transmisja: Polsat Sport Extra



KUP BILET NA MECZ