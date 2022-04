Na stadionach: Futbolowi zapaleńcy

Środa, 6 kwietnia 2022 r. 12:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po przerwie na mecze reprezentacji kibice wrócili na stadiony, a przynajmniej tam, gdzie warunki pogodowe umożliwiły rozgrywanie meczów. Najciekawsze kibicowsko spotkania w ostatni weekend miały miejsce we Wrocławiu i Warszawie. Lechici, którzy jeżdżą bardzo dobrze na wyjazdy, licznie stawili się na stadionie Śląska - w 2100 osób, odpalając przy okazji pirotechnikę.



Oprawę przygotowali także ultrasi WKS-u. Przy Łazienkowskiej pokaz ultras zaprezentowali zarówno kibice Legii, jak i Lechii, i w obu przypadkach wykorzystano piro.



Wszystkie ekipy w kraju mają obecnie problem z organizacją pociągów specjalnych - PKP cały tabor przeznacza na transport w kierunku Ukrainy, w związku z czym brakuje pociągów dla kibiców. Stąd też do łask wracają wyjazdy autokarowe.



Stal Mielec wpuściła na swoje sektory kibiców Cracovii, a sama zaprezentowała choreografię podświetlaną pirotechniką. Piro odpalił również Piast na wyjazdowym meczu z Wisłą. Działo się też w niższych ligach - GKS Tychy wspierany przez ŁKS pojawił się na stadionie Widzewa. Po awanturze z ochroną zdemolowany został sektor gości na RTS-ie. Widzewiacy liczą straty, a już teraz zapowiedziano, że do końca sezonu wszystkie mecze na łódzkim stadionie rozgrywane będą bez udziału kibiców gości.



Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Lech Poznań (2100)

Wrocławianie na tym meczu zaprezentowali oprawę tworzącą barwy klubu, transparenty "Duma Polski WKS Śląsk", flagi na kijach oraz kilkadziesiąt rac. Lech w bardzo dobrej liczbie w sektorze gości - 2100 osób. Przyjezdni zaprezentowali sektorówkę oraz piro.



Legia Warszawa - Lechia Gdańsk (630)

Przy Ł3 ponad 18,6 tys. widzów, w tym grupa gości - 630 osób, w tym Śląsk (20) i Stomil (8). Przyjezdni przyjechali autokarami i z opóźnieniem weszli na sektor gości. Zaprezentowali malowany transparent "Futbolowi zapaleńcy", flagi na kijach i transparenty na dwóch kijach, a także odpalili piro (race i strobo). Legioniści z oprawą na początku meczu. Ta początkowo składała się z niewyraźnego napisu "Legia" utworzonego z kartoników oraz transparentu "Nawet jak na boisku się nie układa". Chwilę później napis na kartoniadzie zaczął wyglądać już jak należy, a podmieniony został transparent na "Na trybunach wciąż kanada". Całość uzupełniła pirotechnika odpalona na dole i górze trybuny.



Termalica Nieciecza - Radomiak Radom (350)

Radomiak wypełnił sektor gości w Niecieczy, w którym wywiesili cztery flagi.



Górnik Łęczna - Pogoń Szczecin (292)

Portowcy w bardzo dobrej liczbie na tym dalekim wyjeździe.



Wisła Kraków - Piast Gliwice (190)

Piast dobrze oflagował sektor gości. Przyjezdni przybyli w ok. 190 osób. Zaprezentowali sektorówkę "Szlachta", którą uzupełnił transparent "On tour" oraz piro odpalone pod sektorówką. Na meczu 12 tys. widzów.



Warta Poznań - Raków Częstochowa (172)

Raków stawił się w Grodzisku Wielkopolskim w 172 osoby, w tym dwóch kibiców Stomilu. Przyjezdni wywiesili cztery flagi.



Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin (75)

Fani z Lubina w 75 osób przyjechali do Białegostoku, z flagą "Na wyprawie". Na meczu niewiele ponad 5 tys. widzów i słaba liczba "Jagi" w młynie.



Stal Mielec - Cracovia ()

Kibice gości, dzięki uprzejmości Stali, mogli obejrzeć spotkanie z trybun. Gospodarze zaprezentowali oprawę - foliową sektorówkę oraz podświetlony pirotechniką foliowy napis "Kochana jest do nieprzytomności".



Wisła Płock - Górnik Zabrze (-)

Trzy tysiące kibiców na trybunach. Nie działo się nic godnego uwagi.



Niższe ligi:



Zawisza Bydgoszcz - Kotwica Kołobrzeg (63)

Kotwica na wyjeździe w Bydgoszczy wspierana przez KKS Kalisz (4) z dwiema flagami.



KSZO Ostrowiec - Orlęta Radzyń (43)

Cresovia Siemiatycze - ŁKS Łomża (41)



Górnik Wałbrzych - Polonia Bystrzyca Kłodzka (-)

Gospodarze na meczu zaprezentowali sektorówkę "Torcida Wałbrzych" na wzór dawnej flagi i transparent "Pierwsza w Polsce". Całość uzupełniły baloniki, race i stroboskopy. Fani Górnika wywiesili flagę z lat 90., a później odnowioną jej wersję.





Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Lechią

Wyjazd tygodnia: 2100 fanów Lecha we Wrocławiu



