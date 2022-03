Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Januszek - 8 minut temu, *.chello.pl Co to za pomysl zeby bez publiki grac kontrolne mecze..za malolata sie siedzialo na plocie obok kortow i ogladalo...przychodzil Autobus i bylo od razu wesolo..i stadion byl co mecz pelny..



a teraz trenuja po krzakach w ukryciu i sie dziwia ze mlodzierz to woli w fortnajta pograc a nie isc na mecz odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.