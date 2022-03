Bluzy Wartości to podstawa od OFMC

Niedziela, 27 marca 2022 r. 13:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legioniści z grupy Old Fashion Man Club przygotowali bluzy typu kangurka z kapturem, z dobrze znanym hasłem "Wartości to podstawa". Bluzy w kolorze szary/melanż kosztują 160 złotych i zamawiać je można do 27 marca. Istnieje opcja wysyłki za dodatkową opłatą (20 zł). Zapisy prowadzone są na forum kibiców.



Tradycyjnie, całkowity zysk przeznaczony zostanie na cele związane z upamiętnianiem przez kibiców Legii rocznic patriotycznych ważnych dla Warszawy i Polski (wieńce i znicze), pomoc Kombatantom oraz tegoroczne obchody Powstania Warszawskiego.