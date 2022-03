Lechiści rozpoczynają zapisy na wyjazd do Warszawy

Poniedziałek, 28 marca 2022 r. 13:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Lechii Gdańsk w najbliższy wtorek rozpoczną zapisy na wyjazdowy mecz z Legią, który zostanie rozegrany 2 kwietnia przy Łazienkowskiej. Gdańszczanie do stolicy przyjadą transportem kołowym - lechiści przygotowali autokary dla części ekipy, pozostali ruszą w trasę samochodami. Za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz, zapłacą 120 złotych.



Lechiści ostatni raz na naszym stadionie obecni byli we wrześniu 2019 roku. Wówczas w sektorze gości stawiło się 724 kibiców, którzy przyjechali pociągiem specjalnym. Rok wcześniej, w sierpniu 2018 roku, fani Lechii obecni byli na naszym stadionie w 250 osób.





Lechiści we wrześniu 2019 - fot. Mishka





Lechia w sierpniu 2018 - fot. Mishka





Lechia w czerwcu 2017 roku - fot. Kamil Marciniak