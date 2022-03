Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 26 marca 2022 r. 21:32 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U18 po golu straconym w doliczonym czasie zremisowałą na wyjeździe 1-1 z Pogonią Szczecin. Legia U17 pokonała 4-0 Widzew Łódź, a w CLJ U15 Legia wygrała 3-0 z ŁKS Łódź. Trampkarze Legia Soccer Schools mimo wielu okazji ulegli 1-3 Broni Radom '08. Legioniści z rocznika 2009 rozegrali sparingi ze Slavią i Duklą Praga.



CLJ U18: Pogoń Szczecin 03/4 1-1 (0-0) Legia Warszawa U18

Gole:

0-1 52 min. Patryk Romanowski (rzut karny po faulu na Jordanie Majchrzaku)

1-1 90+1 min. Olivier Albiński (po rozegraniu z rzutu wolnego)



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski, Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski – Kacper Knera, Patryk Bek, Oskar Lachowicz [05](60' Fryderyk Janaszek) – Jakub Jędrasik [05](70' Dawid Kiedrowicz), Jordan Majchrzak (88' Dawid Niedźwiedzki), Marcel Krajewski (88' Jakub Rutkowski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: Legia Warszawa U17 4-0 (2-0) Widzew Łódź 05

Gole:

1-0 2 min. Maksymilian Stangret (as. Szymon Grączewski)

2-0 9 min. Szymon Grączewski (bezpośrednio z rzutu rożnego)

3-0 60 min. Maksymilian Stangret (as. Wiktor Puciłowski)

4-0 80 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)



Strzały (celne): Legia 24 (10)- Widzew 9 (2)



Legia: Jakub Murawski – Rafał Boczoń [06](75' Bartosz Krasuski), Bartosz Płocki, Hubert Dorczyk, Jakub Grzejszczak [06](7' Ignacy Morawski) – Bartosz Mikołajczyk (Kpt), Fryderyk Misztal [06](54' Roman Zhuk [06]), Szymon Grączewski (79' Kacper Bogusiewicz [06]) – Wiktor Puciłowski, Maksymilian Stangret (65' Tomasz Rojkowski [06]), Jakub Kowalski [06]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia Warszawa 07 3-0 (2-0) AP ŁKS Łódź '07

Gole:

1-0 13 min. Igor Busz (rzut karny)

2-0 19 min. Stanisław Gieroba (as. Maksymilian Michałowski)

3-0 62 min. Stanisław Gieroba b.a.



Strzały (celne): Legia 12 (6) - ŁKS 12 (5)



Legia: Michał Bobier – Dawid Foks, Szymon Chojecki, Jakub Błażejczyk (52' Antoni Wasiak-Libiszowski), Radosław Czerwiec (52' Mikołaj Kotarba) – Aleksander Iwańczyk, Jan Leszczyński (59' Kuba Solecki), Igor Busz – Miłosz Kaczmarek (59' Aleks Płoszka), Stanisław Gieroba, Maksymilian Michałowski (52' Antoni Klukowski). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



I liga maz.U14: Legia Soccer Schools U14 1-3 (0-0) Broń Radom 08

Gole:

0-1 43 min. Kacper Bugaj b.a.

0-2 68 min. Kacper Bugaj b.a.

1-2 80 min. Kuba Kuciński (as.Adam Kulicki)

1-3 80+4 min. Jakub Staniszewski



Strzały (celne): LSS 23 (12) - Broń 13 (9):



Legia LSS: Oskar Kurc - Fabian Radziński (Kacper Danis), Kacper Jasiński, Kosma Sekuła, Patryk Ciborowski (Alessandro Tarnacki), Adam Kulicki, Maciej Suwik, Norbert Augustyniak, JAkub Kuciński, Adam Tołwiński - Jakub Drzazga (Krzysztof Oracz)

Trener: Rafał Wajman, I trener: Robert Kurasiewicz