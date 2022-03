Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 26 marca 2022 r. 21:32 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U18 po golu straconym w doliczonym czasie zremisowałą na wyjeździe 1-1 z Pogonią Szczecin. Legia U17 pokonała 4-0 Widzew Łódź, a w CLJ U15 Legia wygrała 3-0 z ŁKS Łódź. Zespół U16 wygrał 6-1 z MOSiRem Mińsk Maz., z Legia U14 pokonała 2-0 Polonię. Trampkarze LSS mimo wielu okazji ulegli 1-3 Broni Radom '08. Legioniści z rocznika 2009 udanie zaprezentowali się w sparingach ze Slavią, Duklą Praga i FK Mlada Boleslav. Legia U12 zagrała z Jaguarem Gdańsk, a 2 najmłodsze zespoły Akademii - z ŁKS Łódź.



CLJ U18: Pogoń Szczecin 03/4 1-1 (0-0) Legia Warszawa U18

Gole:

0-1 52 min. Patryk Romanowski (rzut karny po faulu na Jordanie Majchrzaku)

1-1 90+1 min. Olivier Albiński (po rozegraniu z rzutu wolnego)



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski, Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski – Kacper Knera, Patryk Bek, Oskar Lachowicz [05](60' Fryderyk Janaszek) – Jakub Jędrasik [05](70' Dawid Kiedrowicz), Jordan Majchrzak (88' Dawid Niedźwiedzki), Marcel Krajewski (88' Jakub Rutkowski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: Legia Warszawa U17 4-0 (2-0) Widzew Łódź 05

Gole:

1-0 2 min. Maksymilian Stangret (as. Szymon Grączewski)

2-0 9 min. Szymon Grączewski (bezpośrednio z rzutu rożnego)

3-0 60 min. Maksymilian Stangret (as. Wiktor Puciłowski)

4-0 80 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)



Strzały (celne): Legia 24 (10)- Widzew 9 (2)



Legia: Jakub Murawski – Rafał Boczoń [06](75' Bartosz Krasuski), Bartosz Płocki, Hubert Dorczyk, Jakub Grzejszczak [06](7' Ignacy Morawski) – Bartosz Mikołajczyk (Kpt), Fryderyk Misztal [06](54' Roman Zhuk [06]), Szymon Grączewski (79' Kacper Bogusiewicz [06]) – Wiktor Puciłowski, Maksymilian Stangret (65' Tomasz Rojkowski [06]), Jakub Kowalski [06]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Ekstraliga U16: MOSiR Mińsk Mazowiecki 1-6 (1-2) Legia Warszawa 06 U16

Gole:

0-1 10 min. Antoni Majchrowski (as. Jakub Żewłakow)

1-1 27 min. Albert Zdanowicz (rzut karny)

1-2 35 min. Maciej Saletra (rzut karny po faulu na Mateuszu Sitku)

1-3 58 min. Antoni Majchrowski b.a.

1-4 61 min. Piotr Zieliński (as. Antoni Majchrowski)

1-5 74 min. Antoni Majchrowski (as. Przemysław Mizera)

1-6 76 min. Mateusz Szczepaniak 76' (as. Oskar Melich)



Strzały (celne): MOSiR 5 (3) - Legia 33 (19)



Legia: Wojciech Banasik (46' Michał Malinowski) – Karol Kosiorek (46' Igor Skrobała), Dominik Szala (46' Bartosz Dembek), Kacper Potulski [07], Oliwier Olewiński – Maciej Saletra (70' Oskar Melich), Jakub Adkonis, Jakub Żewłakow (57' Piotr Zieliński) – Antoni Majchrowski, Mateusz Sitek (57' Przemysław Mizera), Cyprian Pchełka (70' Mateusz Szczepaniak)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: Legia Warszawa 07 3-0 (2-0) AP ŁKS Łódź '07

Gole:

1-0 13 min. Igor Busz (rzut karny)

2-0 19 min. Stanisław Gieroba (as. Maksymilian Michałowski)

3-0 62 min. Stanisław Gieroba b.a.



Strzały (celne): Legia 12 (6) - ŁKS 12 (5)



Legia: Michał Bobier – Dawid Foks, Szymon Chojecki, Jakub Błażejczyk (52' Antoni Wasiak-Libiszowski), Radosław Czerwiec (52' Mikołaj Kotarba) – Aleksander Iwańczyk, Jan Leszczyński (59' Kuba Solecki), Igor Busz – Miłosz Kaczmarek (59' Aleks Płoszka), Stanisław Gieroba, Maksymilian Michałowski (52' Antoni Klukowski). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U14: MKS Polonia Warszawa 08 0-2 (0-2) Legia Warszawa U14

Gole:

0-1 5 min. Mikołaj Jasiński (as. Piotr Bzducha)

0-2 12 min. Daniel Wyrozumski (as. Kacper Borowiec)



Legia: Jan Bienduga - Daniel Foks, Antoni Sobolewski, Marceli Żek Ż, Maksymilian Dołowy Ż, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, Kacper Borowiec, Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski, Bartłomiej Leszczyński, Marcel Grzejda, Patryk Mackiewicz, Maciej Chojnowski, Oliwier Puto, Marcel Kiełbasiński, Filip Nieckarz

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga maz.U14: Legia Soccer Schools U14 1-3 (0-0) Broń Radom 08

Gole:

0-1 43 min. Kacper Bugaj b.a.

0-2 68 min. Kacper Bugaj b.a.

1-2 80 min. Kuba Kuciński (as.Adam Kulicki)

1-3 80+4 min. Jakub Staniszewski



Strzały (celne): LSS 23 (12) - Broń 13 (9):



Legia LSS: Oskar Kurc - Fabian Radziński (Kacper Danis), Kacper Jasiński, Kosma Sekuła, Patryk Ciborowski (Alessandro Tarnacki), Adam Kulicki, Maciej Suwik, Norbert Augustyniak, Jakub Kuciński, Adam Tołwiński - Jakub Drzazga (Krzysztof Oracz)

Trener: Rafał Wajman, I trener: Robert Kurasiewicz



Slavia Praga 09 - Legia U13

grano 2x25 min.

Dukla Praga 09 - Legia U13

Grano 25+30 min

FK Mlada Boleslav 09 - Legia U13

Grano 2x35 min.



Legia: Denys Stoliarenko, Dawid Rodak [10], Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Iwo Dolega, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Olivier Ziembicki, gr. testowany, Piotr Bartnicki, Norbert Merchel, Oskar Maj, Wojciech Paczosa, Mateusz Strzelecki, gr. testowany

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



W sobotę Legia U13 zmierzyła się w Czechach ze Slavią Praga i Duklą Praga, a w niedzielę z FK Mlada Boleslav. Przeciwnicy prezentowali poukładany i agresywny futbol, jednak legioniści w każdym meczu pokazali sporo atutów, rosnące zrozumienie gry po 11, prezentując się ogólnie z dobrej strony mimo dość wąskiego składu. Najciekawsze było chyba spotkanie ze Slavią, ale Legia odpowiedziałą dobrą grą na aktywną postawę gospodarzy. W meczu z Duklą, mimo że rozrgrywanym zaraz po pierwszym, Legia zdecydowanie dominowała na boisku, choć ambitni Czesi do końca pozostawali groźni. W meczu niedzielnym gracze FK zaskoczyli na początku legionistów agresywnym pressingiem, jednak w koolejnych minutach podopiecznik trenerów Klimkowskiego i Guta przejęli inicjatywę.



Sparing: Legia U12 - Jaguar Gdańsk 2010



Strzały (celne): Legia 24 (18) - Jaguar 11 (5)



Legia: Franciszek Golański, Olivier Pruszyński, Aleksander Badowski, gr. testowany, Xawery Eichler, Oskar Putrzyński, Tymon Płoszka, gr. testowany, Mateusz Pawłowski, Olaf Szczęsny, gr. testowany, gr. klubu partnerskiego, Kacper Jaczewski, Krzysztof Krzemiński, gr. testowany

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Legia U11 - ŁKS Łódź 2011



Legia: Antoni Pawłowski, gr. testowany - Filip Wancerz, Fryderyk Paprocki, Bartosz Gawryś, Michał Kuć, Stefan Podgórski, Aleksander Dąbrowski [LSS], Szymon Wlazło, Nicodeme Chodkowski, Tomasz Stefański, Stanisław Głębowski, Wojciech Łygan, Maksymilian Albrecht

Trener: Mateusz Majewski, II tener: Michał Konieczny



Legia U10 - ŁKS Łódź 2012



Interesujące spotkanie młodych legionistów. ŁKS okazał się wymagającym przeciwnikiem i zacięta walka trwała do ostatnich minut.



B klasa: Jedność Warszawa 2-4 (0-1) UWKS Legia 02/3/4

Gole:

0-1 Antoni Sidor (rzut karny)

1-1

2-1

2-2 80 min. Marcin Staszyc

2-3 83 min. Michał Rak

2-4 89 min. Mikołaj Wiśniewski