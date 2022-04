Koszykówka

Legia Warszawa 101-71 King Szczecin

Piątek, 1 kwietnia 2022 r. 19:09 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 28. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała 101-71 z Kingiem Szczecin. Zieloni Kanonierzy od początku osiągnęli przewagę, którą systematycznie powiększali, nie dając dojść do głosu rywalom. To bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o fazę play-off. 8 kwietnia o godzinie 17:30 legioniści zmierzą się na wyjeździe z MKS Dąbrowa Górnicza.



Od prowadzenia 7:0 rozpoczęli gospodarze, którzy bardzo dobrze spisywali się pod bronioną tablicą. Szczecinianie w końcu zabrali się do odrabiania strat, co stało się za sprawą trafień Jaya Threatta. Po sześciu minutach gry Legia prowadziła 11:5. Zieloni Kanonierzy nie ustawali w wysiłku, by powadzenie powiększyć i już po pierwszej kwarcie wygrywali 21:10. Kolejne minuty także należały do gospodarzy, którzy zmuszali rywali do błędów po trafieniu Raymonda Cowelsa było już 33:16 dla warszawian, którzy pragnęli odrobić straty z pierwszego meczu rozgrywanego na Pomorzu Zachodnim. W grudniu legioniści przegrali z Kingiem różnicą 16 punktów. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego notowali kolejne przechwyty i zdobywali punkty po kontratakach. Na cztery minuty przed końcem pierwszej połowy Legia prowadziła 45:24. Intensywność gry nie spadała dzięki czemu na półmetku starcia stołeczna ekipa cieszyła się prowadzeniem, 56:40.



King zmuszony był do szybkiej reakcji i odrabiania strat już od pierwszych minut trzeciej kwarty. Nic takiego jednak nie miało miejsca – legioniści nie tracili koncentracji i wciąż zadawali przeciwnikowi kolejne ciosy i po trzech minutach tej części gry było już 65:44. King nie był w stanie zatrzymać dobrze funkcjonującego zespołu ze stolicy, który w kolejnych akcjach powiększał swój dorobek punktowy. Po celnym rzucie wolnym Dariusza Wyki tablica wyników wskazywała rezultat 75:46 dla Zielonych Kanonierów, a po 30 minutach walki miejscowi wygrywali 86:57. Także w ostatniej kwarcie spotkania warszawianie dyktowali warunki gry dominując w walce o zbiórki i notując kolejne asysty. To właśnie dzielenie się piłką było jednym z czynników dzięki którym Zieloni Kanonierzy odnieśli pewne zwycięstwo w starciu z bezpośrednim rywalem do miejsca w fazie play-off. Legia Warszawa zwyciężyła ostatecznie 101:71 czym zrobiła wielki krok w kierunku ćwierćfinału mistrzostw Polski.





- Bardzo się cieszymy z tak okazałej wygranej w tak ważnym meczu. Cieszyliśmy się dziś bardzo dobrą skutecznością z gry, zafunkcjonowali wszyscy zawodnicy, co na pewno jest dobrym prognostykiem przed kolejnymi meczami jakie nas czekają. Wciąż walczymy o play-off i musimy wygrywać, by się w nich znaleźć – powiedział trener Wojciech Kamiński.



Z bilansem 16 zwycięstw i 12 porażek warszawianie plasują się obecnie na szóstym miejscu w tabeli Energa Basket Ligi. Kolejny mecz koszykarzy Legii Warszawa w piątek, 8 kwietnia o godzinie 17:30. Zieloni Kanonierzy udadzą się wówczas do Dąbrowy Górniczej, by zmierzyć się z miejscowym MKS-em.



Kwarty: 21-10, 35-30, 30-17, 15-14



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. Johnson 17 (1)

14. G. Kulka 16 (2)

18 R. Cowels III 11 (1)

50. A. Kemp 6

55. Ł. Koszarek 6 (2)

---

5. M. Abdur-Rahkman 21 (2)

91. D. Wyka 12

11. J. Skifić 6

31. G. Kamiński 4

4. S. Kołakowski 2

0. J. Sadowski 0



King Szczecin [punkty, (celne za trzy)]

23. M. Ruchardson 21 (3)

2. J. Threatt 16 (3)

5. S. Dorsey-Walker 9 (1)

13. K. Borowski 2

10. C. Langevine 0

---

0. T. Davis 11 (3)

55. J. Schenk 7 (1)

15. M. Bartosz 5

11. P. Kikowski 0

14. M. Kroczak 0

16. S. Rosiński -

8. F. Matczak -



