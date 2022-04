W meczu 23. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała 3-3 na wyjeździe z Futsalem Brzeg. Do przerwy legioniści przegrywali 0-2. Kolejne spotkanie odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 19:00 w Warszawie, a przeciwnikiem stołecznego zespołu będzie Red Dragons Pniewy. Futsal Brzeg 3-3 Legia Warszawa 1-0 14:01 Wiaczesław Kożemjaka 2-0 19:06 Kamil Kucharski 3-0 31:55 Wiaczesław Kożemjaka 3-1 32:28 Mateusz Gliński 3-2 34:05 Dawid Witek 35 (s) 3-3 36:54 Michał Knajdrowski Futsal Brzeg: 1. Maciej Foltyn, 25. Damian Makowski, 8. Darius Nasta, 9. Dawid Witek, 6. Jan Rojek, 10. Jose Santiago, 71. Kacper Kędra, 27. Kamil Kucharski, 7. Paweł Synowiec, 33. Robert Babijczuk, 2. Szymon Konieczny, 14. Wiaczesław Kożemjaka Legia: 88. Adam Świątkowski, 13. Juan Casillas, 16. Tomasz Warszawski, 2. Araujo Da Silva, 77. Filip Turkowyd, 21. Grzegorz Och, 14. Krzysztof Jarosz, 81. Mariusz Milewski, 10. Mateusz Gliński, 23. Mateusz Olczak, 20. Michał Knajdrowski, 49. Michał Szymczak żółte kartki: Santiago, Kędra - Och Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

