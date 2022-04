MKS Będzin 3-2 Legia Warszawa. Awans do play-off!

W ostatnim meczu rundy zasadniczej siatkarze Legii Warszawa przegrała 2-3 na wyjeździe z MKS Będzin. Wyniki setów: XXx. Tym samym legioniści zajęli 8. miejsce w tabeli i awansowali do fazy play-off! MKS Będzin 3-2 Legia Warszawa Sety: 25-15, 19-25, 30-28, 23-25, 15-9 MKS Będzin: 3. Wiktor Musiał, 6. Artur Ratajczak, 13. Łukasz Swodczyk, 17. Brandon Koppers, 18. Kacper Gonciarz, 25. Jakub Rohnka, rezerwa: 1. Stankov Svetoslav, 2. Michał Makowski, 8. Gracjan Bożek, 9. Maciej Ptaszyński, 10. Bartosz Gawryszewski, 14. Mateusz Kańczok, 20. Dominik Teklak (L), 30. Wiktor Kowalski, 59. Kajetan Marek (L) Legia: 1. Patryk Akala, 3. Karol Rawiak, 4. Maciej Stępień, 5. Arkadiusz Żakieta, 14. Jakub Abramowicz, 15. Bartosz Stępień rezerwa: 2. Kamil Leliwa, 6. Tomasz Obuchowicz, 7. Kacper Bobrowski, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 11. Bartosz Gomułka, 18. Bartosz Tomczak (L) Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka

