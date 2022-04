Trwa 27. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

exsa - 22 minuty temu, *.tpnet.pl @ Ogarnac sie : Zgoda ! Tak byc nie moze to jest strona jest LEGII pamietajmy !!! odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niby stronka Legijna,a o lechu co drugi komentarz.Nienawiść swoją drogą,ale nie popadajcie w jakieś kompleksy....... odpowiedz

Ogarnąć się - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie pisać tu o tych Pyrach to jest strona Legii nie zaśmiecać komentarzy!!! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl @Ogarnąć się: Popieram odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl Ludzie nie piszcie tu o tych pyrach nie róbcie im reklamy nie przeżywajmy ich potknięć i meczów i nie nakręcajmy się przed meczem za tydzień nie warto. odpowiedz

Żenua - 3 godziny temu, *.plus.pl A propo Pyr to tak się boja Warty że chca grać derby Wielkopolski Amica Warta ,,u siebie" w poznaniu żeby mieć łatwiej :///pokażemy wam za tydzień miejsce w szeregu i zakończymy wasze marzenia o mistrzostwie. odpowiedz

Fan - 3 godziny temu, *.plus.pl @Żenua: derby poznania Warta Poznań Amica Wronki rozgrywane w Grodzisku Wielkopolskim takie rzeczy tylko u nas :) odpowiedz

exsa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO golimy frajerow i jedziemy z ta Lechia oczekujac dobrego meczu ! Powodzenia !!! odpowiedz

Pawełek - 01.04.2022 / 10:17, *.netfala.pl Dzisiaj wszyscy jesteśmy z Wrocławia ;-) odpowiedz

Mistrz - 14 godzin temu, *.. @Pawełek: Lech 1 - ślunsk 0. Podotykajcie się koncowkami :) odpowiedz

Arek - 12 godzin temu, *.tpnet.pl @Mistrz: wasz dyrygent cię wzywa. odpowiedz

Kolega po szalu - 3 godziny temu, *.plus.pl @Mistrz: eh lubicie kłamać historię jaki Lech? Amica !!! odpowiedz

Kibic z tik-toka - 3 godziny temu, *.plus.pl @Mistrz: a wy dalej swoje kibicować drużynie która nie istnieje i obchodzić jej stulecie ? Jak się nie ma sukcesów i powodów do świętowania to się je wymyśla co nie?hahaha odpowiedz

Nie robić pyrom reklamy - 3 godziny temu, *.plus.pl @Mistrz: 84 Lech + 16 Amica =100 lat tyle w temacie kropka. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.