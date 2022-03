Koszykówka

Juniorzy Legii w półfinałach MP U-17!

Niedziela, 27 marca 2022 r. 20:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy koszykarskiej Legii do lat 17, zwyciężyli w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski rozgrywanym w Ostrowie Wielkopolskim (w hali SP2) i z pierwszego miejsca awansowali do turnieju półfinałowego. Losowanie tego etapu rozgrywek będzie miało miejsce we wtorek, a podopieczni Tomasza Wakulskiego i Łukasza Pacochy, mają spore szanse na drugi koszyk przed losowaniem.



Legia zaczęła w piątek od wygranej z Zastalem 80-70. Zielonogórzanie mieli przewagę w pierwszej połowie, ale legioniści wrócili do gry i odwrócili losy meczu przede wszystkim w czwartej kwarcie wygranej 25-12. Dzień później Profbud Legia zwyciężyła Start Lublin 87-70 i do awansu wystarczyło, że w niedzielnym meczu nie przegra powyżej 18 pkt. ze Stalą Ostrów. Legia nie kalkulowała i w pełni zasłużenie wygrała po raz trzeci, tym razem pokonując gospodarzy wspieranych dopingiem (nie zawsze kulturalnej) publiczności 79-63. Za wygraną w turnieju legioniści otrzymali puchar. W takiej formie jaką nasi gracze U-17 zaprezentowali w Ostrowie oraz wcześniej w meczach barażowych na Mazowszu, awans do finałów mistrzostw Polski na pewno jest w ich zasięgu. Czekamy na losowanie.



25.03.2022, Ostrów Wlkp.: Profbud Legia Warszawa 80-70 (17-17, 18-25, 20-16, 25-12) Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra

Profbud Legia: Aleksander Kornacki 24, Jakub Gomółka 16, Olaf Górski 10, Franciszek Heymer 10 (1), Tymon Zadara 5 (1), Kacper Gawroński 5, Bartosz Kurowski 3, Łukasz Mordyński 3 (1), Tomasz Klucz 2, Dominik Wesołek 2, Wojciech Milewski 0, Marcel Książek 0.

trener: Tomasz Wakulski, as. Łukasz Pacocha



Zastal: Rafał Szpakowski 25 (2), Natan Kubka 10 (2), Milan Żeromski 8, Miron Neumann 7 Mikołaj Szpakowski 6 (2), Hubert Orpel 4, Daniel Piorun 4, Kacper Świec 3 (1), Mikołaj Banach 0, Piotr Jagiełowicz 0, Maciej Żelasko 0, Radosław Skalski -.

trener: Kamil Czapla, as. Bogusław Onufrowicz



26.03.2022, Ostrów Wlkp.: Start Lublin 70-87 (13-20, 23-15, 15-24, 19-28) Profbud Legia Warszawa

Start: Szymon Kirwiel 24 (1), Mateusz Grochowski 12 (1), Michał Turewicz 10, Kacper Trojnara 10 (2), Mateusz Bojarczuk 6, Kacper Bączkowski 3 (1), Szymon Wnuk 3 (1), Paweł Marzec 2, Maciej Choduń 0, Jan Aftyka 0, Jerzy Kleczek -, Jerzy Bucoń -.

trener: Małgorzata Jurkowska, as. Wojciech Paszek



Legia: Aleksander Kornacki 30, Franciszek Heymer 13 (2), Jakub Gomółka 13, Olaf Górski 8, Dominik Wesołek 7 (1), Bartosz Kurowski 6, Marcel Książek 5 (1), Wojciech Milewski 2, Tymon Zadara 2, Kacper Gawroński 1, Łukasz Mordyński 0, Tomasz Klucz -.

trener: Tomasz Wakulski, as. Łukasz Pacocha



27.03.2022, Ostrów Wlkp.: Profbud Legia Warszawa 79-63 (14-17, 28-16, 11-18, 26-12) BM Stal Ostrów Wielkopolski

Legia: Kacper Gawroński 16 (2), Aleksander Kornacki 14, Dominik Wesołek 11 (2), Franciszek Heymer 9 (3), Bartosz Kurowski 8 (1), Jakub Gomółka 7 (1), Tomasz Klucz 6 (2), Tymon Zadara 4, Olaf Górski 2, Marcel Książek 2, Mateusz Lewczak 0, Wojciech Milewski -.

trener: Tomasz Wakulski, as. Łukasz Pacocha



Stal: Jacek Rutecki 19 (2), Krzysztof Rozpędowski 18 (2), Szymon Kołpak 14, Szymon Frąszczak 11 (1), Antoni Waniak 1, Szymon Hermann 0, Antoni Mikołajczyk 0, Aleksander Smektała 0, Maksymilian Banasiak 0, Kryspin Bartkowiak 0, Kacper Szymoniak -, Jakub Wojtczak -.

trener: Marcin Pławucki



Wyniki pozostałych meczów:

Start Lublin 69-85 Stal Ostrów

Stal Ostrów 80-81 Zastal Zielona Góra

Zastal 86-71 Start Lublin



Końcowa kolejność:

1. Profbud Legia Warszawa

2. Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra

--

3. BM Stal Ostrów Wielkopolski

4. MKS Start Lublin





Tomasz Wakulski (pierwszy trener Legii U-17) oraz Robert Chabelski (prezes Legii) z pucharem za I miejsce w turnieju ćwierćfinałowym MP U-17 - fot. Bodziach