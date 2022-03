Brąz Zawadzkiego w PP kadetów

W drugich zawodach Pucharu Polski kadetów w zapasach stylu klasycznego, które odbyły się w Kostrzyniu n. Odrą, Daniel Zawadzki zdobył brązowy medal w kat. -92 kg. Wiktor Piec w kat. -71kg przegrał na punkty walkę o brąz i zajął miejsce piąte. Maks Korbuszewski w kat. -60kg został sklasyfikowany na miejscach 13-14., Victor Obarzanek w kat. -71kg na miejscu 18., podobnie jak Antoni Teodorowicz , który w kat. -80kg zajął miejsce osiemnaste. W klasyfikacji drużynowej Legia zajęła miejsca 12-13. oraz 1. miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej. Kwalifikację do OOM kadetów uzyskało pięciu startujących w Kostrzynie legionistów. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży odbędzie się w dniach 2-4 maja.

Zapas - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Czy Zawadzki to potomek TEGO Zawadzkiego? odpowiedz

MK - 1 godzinę temu, *.187.2 @Zapas: też o to miałem zapytać :-) odpowiedz

