Koszykówka

Koszykarska Legia ogłosiła powstanie drużyny 3x3

Poniedziałek, 28 marca 2022 r. 14:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja Koszykówki Legii Warszawa – jako pierwsza spośród klubów występujących w Energa Basket Lidze – powołała do życia drużynę koszykówki 3x3, zyskującej coraz większą popularność odmianie basketu. Partnerem zespołu będzie marka Lotto, której nazwa znajdzie się w nazwie drużyny: Legia Lotto 3x3 Warszawa. Zespól weźmie udział m.in. w cyklu mistrzostw Polski.



Koszykówka 3x3 to odmiana doskonale znanej na całym świecie dyscypliny sportu drużynowego, uprawiana coraz chętniej i z każdym miesiącem zyskująca popularność na całym świecie. Jej rosnące znaczenie i powszechność sprawiły, że począwszy od Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku, stała się dyscypliną olimpijską. Koszykówka w wydaniu 3x3 już wkrótce będzie obecna w świadomości polskich kibiców jeszcze mocniej. W sezonie 2022/23 wystartują rozgrywki LOTTO Ligi, w której wezmą udział wszystkie kluby występujące w Energa Basket Lidze.



- Legia 3x3 jest kolejnym ważnym krokiem w rozwoju klubu. Wyszliśmy poza dotychczasowy schemat i chcemy wejść na wysoki poziom. Od co najmniej roku przymierzaliśmy się tego projektu. Jesteśmy pierwszym klubem Energa Basket Ligi, który stworzył własny, profesjonalny team w oparciu tylko o zawodników 3x3, nie korzystając z naszych zawodników z tradycyjnej koszykówki. Jestem przekonany, że uda nam się stworzyć topową drużynę w naszym kraju, która będzie także brała udział w zagranicznych turniejach. Dziękuję także ze ogromne wsparcie Totalizatorowi Sportowemu, bez którego byłoby to wszystko dużo trudniejsze - powiedział Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej Sekcji Koszykówki Legii Warszawa.







Rolę generalnego managera zespołu i jednocześnie zawodnika będzie pełnił Arkadiusz Kobus, aktualnie główny trener reprezentacji Polski mężczyzn 3x3 w kategorii U17 oraz asystent trenera przy kadrze seniorów i U23. Oprócz Arkadiusza Kobusa barwy Legii będą reprezentować: Maciej Adamkiewicz (mistrz Polski w koszykówce 3x3 z roku 2019, wielokrotny reprezentant Polski w koszykówce 3x3, uczestnik Igrzysk Europejskich w 2019 roku), Marcin Zarzeczny (mistrz Polski w koszykówce 3x3 w roku 2019, wielokrotny reprezentant Polski w koszykówce 3x3), Daniel Dawdo (reprezentant Polski U18 3x3, uczestnik Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3 w 2017 roku), Maksymilian Motel (reprezentant Polski U18 3x3 i uczestnik Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3 w 2017 roku) oraz Piotr Robak, który rozpoczyna swoją karierę w tej odmianie koszykówki.



Debiut drużyny nastąpi w kwietniu. Docelowymi rozgrywkami dla stołecznej drużyny stanowią cykl Mistrzostw Polski, który swój finał będzie miał w sierpniu oraz Lotto Liga, której szczegóły powinny być znane w ciągu kilku najbliższych tygodni. Oprócz zmagań na polskich boiskach, Legia planuje również rywalizację poza granicami kraju.



- Skład nie jest jeszcze zamknięty, planujemy, żeby zespół liczył około 8-9 zawodników, aby stworzyć dwie drużyny. To będzie mieszanka młodości z doświadczeniem, debiutantów w tej odmianie koszykówki z osobami, które już w 3x3 odniosły sukcesy. Chcemy rywalizować w turniejach bardzo regularnie oraz wygrywać pod marką Legii, również dzięki partnerowi, jakim jest Lotto, głęboko wierzymy, że to możliwe - mówi Arkadiusz Kobus.



Klub uruchomił osobną stronę dedykowaną drużynie www.legia3x3.com







