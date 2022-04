6-7.04: Rozkład jazdy

Dzisiaj w Częstochowie nasi piłkarze rozegrają półfinałowe spotkanie Pucharu Polski. Na trybunach pojawi się komplet widzów, w tym grupa kibiców Legii, którzy tym razem zostaną wpuszczeni do sektora gości. Początek spotkania o 18:00. Transmisja w Polsacie Sport. Zofia Klepacka od poniedziałku na Majorce rywalizuje w 51. edycji zawodów Princess Sofia Trophy, w klasie iQFOiL. Rozkład jazdy: 6.04 g. 18:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 6.04 g. 18:00 Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec Młodzież: 6.04 g. 11:00 Legia U19 - Slavia Praga U19[Al-Abtal Cup][LTC 7] 6.04 g. 20:00 OKS Champion Otwock 10 - Legia U12 [Otwock, ul. Karczewska] 7.04 g. 18:00 Legia U14 - Huragan Wołomin 07/8 (sparing)[LTC 7] 7.04 g. 19:15 ŁKS Łochów 13 - Legia LSS U9 [Łochów, ul. 1 Maja 47]

