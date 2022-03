Legia wykupi bramkarza Panathinaikosu?

Wtorek, 29 marca 2022 r. 07:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com / prasinoforos.gr / Weszło

Legia w przerwie zimowej negocjowała wypożyczenie bramkarza Panathinaikosu Ateny, Sokratisa Dioudisa, ale wówczas Grecy nie wyrazili na to zgody. Według greckiego serwisu prasinoforos.gr, Legia nadal poważnie interesuje się golkiperem "Koniczynek" i zawodnik może trafić na Łazienkowską po zakończeniu sezonu. Tym razem w grę wchodzi transfer definitywny.



Kiedy zimą, Panathinaikos nie wyraził zgody na wypożyczenie Dioudisa, Legia sprowadziła z Rapidu Wiedeń Richarda Strebingera - ten został wypożyczony do końca sezonu, z opcją przedłużenia umowy. Na razie Austriak nie zadebiutował w pierwszym zespole Legii, gdzie miejsce w składzie wywalczył Cezary Miszta. Jako, że Artur Boruc po sezonie prawdopodobnie zakończy karierę (koniec kontraktu), Legia będzie potrzebowała jeszcze jednego bramkarza do rywalizacji o miejsce w składzie.



Według prasinoforos.gr, latem działacze Panathinaikosu powinni chętniej usiąść do rozmów z Legią, bowiem kontrakt Dioudisa z obecnym klubem wygasa 30 czerwca 2023 roku i będzie to ostatnia szansa na zarobienie większych pieniędzy na jego transferze. Ostatnio Sokratis Dioudis znów bronił w Panathinaikosie - wystąpił w ostatnich pięciu spotkaniach, z których Panathinaikos wygrał cztery. Wcześniej Grek przegrywał rywalizację z Włochem Alberto Brignolim, ale to Włoch znów stanął w bramce Panathinaikosu w ostatni weekend. Łącznie w tym sezonie obserwowany przez Legię golkiper zagrał w 14 spotkaniach.



Serwis Transfermarkt.de wycenia greckiego bramkarza na 1,5 mln euro. W Panathinaikosie występuje od 2017 roku, kiedy przeszedł za 150 tys. euro z Arisu Saloniki. Wystąpił do tej pory w 124 meczach.