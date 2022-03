PP: Mazovia Mińsk Mazowiecki 1-2 Legia II Warszawa

Wtorek, 29 marca 2022 r. 18:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1. rundy mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Mazovią Mińsk Mazowiecki 2-1. Do przerwy drużyny remisowały 1-1. W kolejnej rundzie legioniści zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Błonianka Błonie - Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Mecze 1/4 finału zaplanowano na 20 kwietnia.



W 8. minucie Dawid Dzięgielewski zdobył głową bramkę dla Legii II Warszawa po podaniu Arkadiusza Ciacha. 10 minut później do wyrównania doprowadził Ihor Krasznewskyj. W pierwszej części spotkania oba zespoły stworzyły sobie po kilka dogodnych sytuacji, ale to gospodarze byli bliżej wyjścia na prowadzenie. Maciej Kikolski kilkakrotnie musiał wykazać się swoimi umiejętnościami.



Na drugą połowę Legia wyszła bez zmian w składzie. Już kilka minut po wznowieniu gry gospodarze zmarnowali doskonałą sytuację do zmiany wyniku. W odpowiedzi piłkę przejął Dawid Dzięgielewski, zagrał w polu karnym do Igora Strzałka, jednak ten nie wykorzystał tej okazji. Niestety, legioniści musieli przez niemal całą drugą połowę grać w osłabieniu, bowiem czerwoną kartką za ostre wejście ukarany został Arkadiusz Ciach.



Drugą bramkę dla stołecznego zespołu zdobył po ładnym uderzeniu z bliskiej odległości w 72. minucie Dawid Dzięgielewski. Asystę zanotował Kacper Skwierczyński. Na 10 minut przed końcem spotkania drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Bartosz Malesa. Chwilę później na trybuny z czerwoną kartką powędrował trener Mazovii, Marcin Sasal. Sędzia przedłużył spotkanie o 6 minut. Jeszcze w doliczonym czasie gry dobry strzał oddał Karol Noiszewski, ale bramkarz był na posterunku. W 93. minucie dobrą interwencją popisał się Kikolski.



PP: Mazovia Mińsk Mazowiecki 1-2 (1-1) Legia II Warszawa

8' 0-1 Dawid Dzięgielewski

21' 1-1 Ihor Krasznewskyj

72' 1-2 Dawid Dzięgielewski



Legia II: 1. Maciej Kikolski, 19. Jakub Kwiatkowski (29. Wiktor Kamiński), 18. Karol Noiszewski, 26. Mateusz Grudziński, 5. Bartosz Widejko, 11. Ramil Mustafajew (17. Nikodem Niski), 6. Filip Laskowski (90+3' 14. Kacper Gościniarek), 23. Igor Strzałek (74' 16. Patryk Konik), 21. Kacper Skwierczyński, 9. Arkadiusz Ciach, 7. Dawid Dzięgielewski (90' 4. Miłosz Pacek)



żółte kartki: Widejko, Laskowski, Kamiński - Malesa, Wocial

czerwone kartki: Ciach - Malesa (za drugą żółtą)