Kaczmarek: Musimy zagrać na najwyższym poziomie

Czwartek, 31 marca 2022 r. 20:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Bardzo realnie podchodząc, trzeba powiedzieć, że będzie to wyrównane spotkanie. Z Lechem chcieliśmy dominować, mieć mecz pod kontrola, ale inny zespół też jest w tym dobry. Musimy zagrać bardzo twardo, bo Legia jest zespołem niesamowicie fizycznym - mówi przed sobotnim meczem z Legią trener Lechii Gdańsk, Tomasz Kaczmarek.



- Musimy poradzić sobie też bez piłki, ale jak chcesz mierzyć się z najlepszymi, musisz mieć odwagę i jakość kiedy jesteś przy piłce i pokazać to w meczu. Nie możemy się doczekać spotkania przy Łazienkowskiej. To jedna z najlepszych scen, jakie można mieć jako zawodowy sportowiec w Polsce. Będziemy w stanie zagrać dobrze, jeśli będziemy twardzi, zdeterminowani przy piłce i bardzo zdyscyplinowani bez piłki.



- Legia jest całkowicie innym zespołem pod względem taktycznym i mentalnym niż jesienią. Pokazała, że obecnie jest w takiej dyspozycji, w której należy do top 3-4 w Polsce. Widać to było w meczu z Rakowem, który zagrali na bardzo wyrównanym poziomie. Oczekuje nas przeciwnik na poziomie Rakowa, Lecha czy Pogoni, czyli trudny mecz. Mamy pełną świadomość, że jak zagramy na naszym najwyższym i najodważniejszym poziomie, to mamy szanse.



- Zawsze chcemy koncentrować się tylko na najbliższym meczu, formie i tym, żeby przygotować się jak najlepiej. Cała reszta będzie konsekwencją dobrej gry. Naszym celem jest, żeby zagrać dobre zawody. Mentalnie jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji i nie możemy doczekać się sobotniego meczu.



- Jeśli chodzi o Josue, to takich zawodników można zablokować tylko zespołowo i trzeba wiedzieć, w których momentach to zrobić. To nie znaczy, że można mu zabrać wszystkie momenty, bo on jest w stanie zagrać decydującą piłkę jednym kontaktem. Gry na jeden kontakt nie można obronić na żadnym poziomie. Musimy być gotowi, że jeżeli on jest blisko piłki, nasza linia obrony musi być przygotowana na kluczowe podania, że on szuka wertykalnych ruchów, że jest w stanie jednym obrotem zmienić stronę, znaleźć kluczowego zawodnika. Wszyscy w lidze to wiedzą, ale chodzi o to, żeby wspólnie wykonać pracę, żeby do tego nie dopuścić.