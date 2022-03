Hokej

Czwarte miejsce hokeistów Legii na MP U-14

Wtorek, 29 marca 2022 r. 12:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Hokeiści Legii Warszawa zajęli czwarte miejsce w mistrzostwach Polski do lat 14 (żak starszy), co jest najlepszym wynikiem naszego klubu od 15 lat. W meczu o brąz legioniści przegrali 2-10 z JKH Jastrzębie. Mistrzostwo wywalczyli zawodnicy GKS-u Tychy. W fazie grupowej Legia pokonała Podhale Nowy Targ 7-4 oraz Naprzód Janów 5-3 oraz przegrała 2-14 z GKS-em Tychy. W półfinale drużyna AH Legia spotkała się z ŁKH Łódź. Nasi młodzi hokeiści byli bardzo blisko sprawienia ogromnej niespodzianki i pokonania łódzkiej drużyny, zabrakło trochę szczęścia i ostatecznie wynik łodzianie wygrali 5-4.



AH Legia Warszawa 7-4 (3-2, 2-0, 2-2) Podhale Nowy Targ

Bramki dla Legii: Stanisław Lewandowski 2, Jeremi Prokurat 2, Kuba Karpiński 2, Matylda Stępień.

Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany bramkarz Julian Opiłowski.



AH Legia Warszawa 5-3 (2-0, 1-3, 2-0) Naprzód Janów

Bramki dla Legii: Yuli Shyshliuk 2, Jeremi Prokurat, Kuba Karpiński, Stanisław Lewandowski.



AH Legia Warszawa 2-14 GKS Tychy

Bramki dla Legii: Kuba Karpiński, Denis Sydorov



1/2 finału: AH Legia Warszawa 4-5 (1-2, 1-2, 2-1) ŁKH Łódź

Bramki dla Legii: Kuba Karpiński 2, Adam Jurek, Yuli Shyshliuk



Mecz o 3. miejsce: AH Legia Warszawa 2-10 JKH Jastrzębie

Bramki dla Legii: Kuba Karpiński, Jeremi Prokurat



Końcowa klasyfikacja Mistrzostw Polski Żaka Starszego:

1. GKS Tychy

2. ŁKH Łódź

3. JKH Jastrzębie

4. AH Legia Warszawa

5. UKH Unia Oświęcim

6. Podhale Nowy Targ

7. Naprzód Janów

8. Stoczniowiec Gdańsk



Legia: Julian Opiłowski, Krystian (bramkarze), Hubert Bujak, Szymon Laskus, Robert Zawadzki, Kuba Zamkowski, Ania Zdziechowska Ania, Stanisław Kępka (obrońcy), Jeremi Prokurat, Kuba Karpiński, Yuli Shyshliuk, Stanisław Lewandowski, Denis Sydorov, Adam Jurek, Jan Seremak, Matylda Stępień, Michał Szymczak (napastnicy).

trener: Tomasz Wołkowicz, as. Paweł Popielarz Paweł



W trakcie sezonu w barwach Legii grali także: Jan Opiłowski, Ignacy Pimpicki, Julian Marszał, Serafym Izmailov, Tymon Wiśniewski.