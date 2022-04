Z obozu rywala

Lechia przed meczem z Legią

Piątek, 1 kwietnia 2022 r. 20:32 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 20 legioniści przed własną publicznością zmierzą się z Lechią Gdańsk - zachęcamy do przyjścia na stadion i głośnego dopingowania naszego zespołu. Zapraszamy do zapoznania się z garścią informacji o najbliższym przeciwniku stołecznego zespołu.



Nieudana końcówka zeszłego roku spowodowała, że gdańszczanie nieco oddalili się od czołówki. Lechia zimowała na piątej lokacie w tabeli, jednak straty do pierwszych trzech miejsc były niewielkie. Runda wiosenna nie układa się po myśli Lechii, która na siedem meczów wygrała zaledwie trzy i tyle samo przegrała. Aktualnie lechiści zajmują czwarte miejsce w tabeli, jednak do trzeciego Lecha Poznań tracą aż dziewięć punktów. Wydaje się, że Lechii pozostała walka o utrzymanie czwartej lokaty, a nad piątym Radomiakiem Radom mają zaledwie dwa oczka przewagi.







Zimą Lechia nie zrobiła większych wzmocnień. Do Gdańska sprowadzony został austriacki prawy obrońca David Stec. 27-latek wcześniej reprezentował kluby w swojej ojczyźnie, gdzie wraz z St. Pölten zdobył mistrzostwo II ligi. Warto dodać, że przez trzy lata grał w barwach Pogoni Szczecin - przez ten czas rozegrał 62 mecze, strzelił gola oraz zanotował trzy asysty. Przez ostatnie pół roku Stec bronił barw austriackiego TSV Hartberg, gdzie był ważną postacią. Obronę wzmocnił również Szwed Henrik Castegren. 26-latek nigdy wcześniej nie wyjechał poza granice Szwecji, a w swojej ojczyźnie reprezentował przede wszystkim barwy IFK Norrköping. W tamtejszej ekstraklasie rozegrał 81 meczów. Polepszyć grę ofensywną gdańszczan ma nowy nabytek, Niemiec Christian Clemens, który przez ostatnie pół roku był bez klubu. 30-latek jest prawym skrzydłowym, a w Bundeslidze rozegrał blisko 150 meczów. Clemens reprezentował barwy takich klubów jak: 1.FC Köln, z którym sięgnął po mistrzostwo II ligi, 1.FSV Mainz 05, FC Schalke 04 czy SV Darmstadt 98. Dodatkowo lechiści sprowadzili 33-letniego golkipera Michała Buchalika, który nie będzie miał większych szans na grę w pierwszym składzie.







Największym osłabieniem lechistów jest odejście 20-letniego Mateusza Żukowskiego, który po udanej rundzie przeniósł się do szkockiego Glasgow Rangers. Do Zagłębia Lubin wrócił 29-letni Bartosz Kopacz, który w rundzie jesiennej w Ekstraklasie rozegrał 14 spotkań.







Postacie drużyny



Najlepszym ligowym strzelcem Lechii jest 29-letni Łukasz Zwoliński, który na swoim koncie ma dziewięć trafień. Za to liderem zespołu z Gdańska z pewnością jest Portugalczyk Flavio Paixao, który zanotował nieudany początek rundy jesiennej, jednak po przyjściu trenera Tomasza Kaczmarka jego forma rosła. 37-latek strzelił w tym sezonie sześć goli, a dodatkowo zanotował tyle samo asyst. Rundę jesienną do udanych mógł zaliczyć turecki pomocnik Ilkay Durmus, który w lidze zdobył cztery trafienia oraz zanotował dwie asysty. Za ważną postać drużyny trzeba na pewno uznać Słowaka Dušana Kuciaka, który uratował Lechii niejedno spotkanie.







Legioniści z Lechią mierzyli się 72 razy. "Wojskowi" górą z tych pojedynków wychodzili 43 razy (60%), a przegrywali 14-krotnie (20%). Remis padał 15-krotnie. Bilans bramkowy to 129-55 na korzyść klubu ze stolicy. W tym sezonie Legia w Gdańsku przegrała 1-3. Do 88. minuty gdańszczanie prowadzili 3-0, a honorowym trafieniem popisał się Czech Tomas Pekhart. W ostatnich dziewięciu latach warszawiacy dwukrotnie ponieśli porażkę z Lechią przed własną publicznością w: sierpniu 2013 roku (0-1) i wrześniu 2019 roku (1-2).