Bartłomiej Rośkowicz nowym zawodnikiem KB Legia

Nowym zawodnikiem Klubu Bokserskiego Legia został Bartłomiej Rośkowicz . Pięściarz ma na swoim koncie stoczone 64 walki amatorskie. W roku 2018 został mistrzem Polski młodzików, złoty medal wywalczył także w roku 2019 w kat. kadetów, a przed rokiem wywalczył złoty medal MP juniorów i triumfował w zawodach Pucharu Polski (dwie wygrane), gdzie został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. Rośkowicz wygrywał również zawody na Ukrainie, Słowacji, w Niemczech i Czechach. W 2018 i 2020 roku brał udział w Mistrzostwach Europy. Wychowanek MOSM Tychy i trenera Ryszarda Dziopy, choć w 2021 wygrał w finale mistrzostw Polski z Pawłem Sulęckim (4-1), nie otrzymał powołania na mistrzostwa Europy w Budwie, a trener kadry zabrał na zawody Sulęckiego. Dwukrotnie, w latach 2019 i 2020 triumfował w mistrzostwach Śląska. Bartłomiej regularnie powoływany jest do juniorskiej kadry narodowej. W lutym brał udział w turnieju w Wałczu, gdzie wygrał swoją walkę jednogłośnie na punkty. Teraz zawodnik reprezentować będzie barwy KB Legia.

