Puchalski 5. w Brandenburg Cup

Zapaśnik Legii Warszawa, Michał Puchalski , zajął 5. miejsce w 19. Brandenburg Cup we Frankfurcie nad Odrą w kategorii juniorów. W rywalizacji klasyków, w kat. -77 kg nasz zawodnik uplasował się tuż za podium. Legionista w turnieju wygrał dwie z czterech stoczonych walk. W kat. -77 kg startowało 13 zapaśników. Puchalski rozpoczął zmagania od porażki 0-8 z późniejszym triumfatowem, Alexandrinem Gutu (Mołdawia), później pokonał 4-3 Duńczyka, Vano Hautjuniana, przegrał 2-8 z Finem, Veetim Kajannem i na koniec w walce o piąte miejsce pokonał 3-1 Mihaia Gutu (Mołdawia). Końcowa klasyfikacja kat. -77kg: 1. Alexandrin Gutu (Mołdawia) 2. Alexandru Solouvei (Mołdawia) 3. Deni Nakaev (Niemcy) 4. Deni Nakaev (Finlandia) 5. Michał Puchalski (Polska) 6. Mihai Gutu (Mołdawia)

