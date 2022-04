MŚ 2022: Polska poznała grupowych rywali!

Piątek, 1 kwietnia 2022 r. 19:13 Mishka, źródło: Legionisci.com

W piątek w Doha rozlosowano grupy mistrzostw świata 2022, które w listopadzie odbędą się w Katarze. Reprezentacja Polski trafiła do grupy C, a jej rywalami będą: Argentyna (30 listopada), Meksyk (22 listopada) i Arabia Saudyjska (26 listopada).



Spotkania grup C, D, G i H odbędą się na: Lusail Iconic Stadium (Lusail), Stadium 974 (Doha), Education City Stadium (Ar-Rajjan) oraz Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah). Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup. Zwycięzca grupy C zagra z drugą drużyną z grupy D, a drugi zespół z grupy C zmierzy się ze zwycięzcą grupy D.



Grupa C

Argentyna

Arabia Saudyjska

Meksyk

Polska



Grupa A

Katar

Ekwador

Senegal

Holandia



Grupa B

Anglia

Iran

USA

Zwycięzca barażu UEFA (Walia/Szkocja/Ukraina)



Grupa D

Francja

Zwycięzca barażu Azja - CONMEBOL (ZEA/Australia - Peru)

Dania

Tunezja



Grupa E

Hiszpania

Zwycięzca barażu CONCACAF - Oceania (Kostaryka - Nowa Zelandia)

Niemcy

Japonia



Grupa F

Belgia

Kanada

Maroko

Chorwacja



Grupa G

Brazylia

Serbia

Szwajcaria

Kamerun



Grupa H

Portugalia

Ghana

Urugwaj

Korea