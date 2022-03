Zapisy na wyjazd do Poznania

Środa, 30 marca 2022 r. 11:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy piątek, 1 kwietnia w godzinach 18:30 - 20:00 w Źródełku, prowadzone będą otwarte zapisy na wyjazdowy mecz z Lechem Poznań (9 kwietnia). Cena biletu wraz z przejazdem w obie strony wynosi 150 złotych, młodzież do 18 roku życia - 140 zł. Nie ma możliwości zakupu samego biletu, nie będzie również możliwości zakupu biletu pod stadionem. To jedyny termin zapisów na wyjazd do Poznania. Przy zapisach, oprócz opłaty, należy podać imię, nazwisko i PESEL.