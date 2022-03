Wygrana Berkiety w turnieju w Nikozji

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta zwyciężył w singlu w międzynarodowym turnieju ITF G4 w Nikozji. To pierwszy w tym sezonie start legionisty na otwartych kortach, w którym pokonał pięciu rywali, bez straty seta. W finale Berkieta zwyciężył Włocha, Giacomo Nosei 6-1, 6-3. W deblu, w parze z Giacomo Nosei, zajął drugie miejsce. Wyniki Berkiety w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Mihail Ivanov (Bułgaria) 6-4, 6-3, II runda: Tomasz Berkieta - Tristan Flander (Słowacja) 6-3, 6-2 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Andreas Loizas (Grecja) 6-2, 6-3 1/2 finału: Tomasz Berkieta - Maj Premzl (Słowacja) 6-2, 6-4 Finał: Tomasz Berkieta - Giacomo Nosei (Włochy) 6-1, 6-3 Wyniki Berkiety w deblu: I runda: Tomasz Berkieta/Giacomo Nosei - Iraklis Kalanov (Grecja)/Alexander Vasilev 6-3, 6-1 1/4 finału: Tomasz Berkieta/Giacomo Nosei - Vladimir Holban (Grecja)/Omer Shahar (Izrael) 6-1, 6-2 1/2 finału: Tomasz Berkieta/Giacomo Nosei - Mihail Ivanov/David Simeonov (Bułgaria) 6-3, 6-4 Finał: Tomasz Berkieta/Giacomo Nosei - Daniil Sarksian/Grigory Shebekin 2-6, 3-6

