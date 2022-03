Trwają przygotowania do meczu z Lechią

W środowych zajęciach Legii wzięło udział 20 zawodników z pola i 2 bramkarzy. Trening rozpoczął się w samo południe i był otwarty dla mediów tylko przez pierwszy kwadrans. W tym czasie legioniści rozgrzewali się pod okiem trenerów przygotowania fizycznego. Z drużyną trenował Bartosz Kapustka . Od wtorku obecni są także Lirim Kastrati (w poniedziałek został ojcem) i Ernest Muci (wcześniej wrócił ze zgrupowania kadry). Indywidualnie ćwiczył Lindsay Rose , który zakończył zgrupowanie reprezentacji Mauritiusa. Nieobecny był natomiast Mattias Johansson (we wtorek trenował). Trenerzy zaprosili na zajęcia trzech zawodników z drugiej drużyny: Patryka Konika , Nikodema Niskiego i Kacpra Gościniarka . Pełna lista zawodników na treningu: bramkarze Boruc, Strebinger oraz Abu Hanna, Charatin, Ciepiela, Gościniarek, Jędrzejczyk, Josue, Kapustka, Kastrati, Konik, Lopes, Niski, Muci, Mustafajew, Rose, Rosołek, Skibicki, Slisz, Sokołowski, Włodarczyk, Wszołek. W czwartek i piątek legioniści także będą trenowali o godz 12, przy czym piątkowe zajęcia odbędą się na stadionie przy Łazienkowskiej 3.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

tager11 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pamiętacie zawodnika Warchoła ,który tak naprawdę nigdy nie dostał szansy w 1 drużynie .teraz także w drugiej pokazuje się Dzięgielewski,dlaczego nie są zapraszani na treningi z pierwszą drużyną - BO NIE MAJĄ 20 LAT.A młodzież ucieka Praszelik,Mosór,Łakomy itd. A ściągamy szrot,nie lepiej dać szanse zawodnikom których mamy w drugiej drużynie na miejscu?Nie patrząc na wiek lecz ,umiejętności ,lub inaczej wybijających się w drugiej drużynie. NAGRODA ZA MOTYWACJĘ.







odpowiedz

L - 45 minut temu, *.aster.pl @tager11: przecież jest sprinter na 100 m Kastrati ktory chyba pomylil dyscypliny ;) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.