Vuković: Musimy być gotowi

Piątek, 1 kwietnia 2022 r. 14:47 źródło: legia.com

- Yuri Ribeiro nie będzie do mojej dyspozycji podczas meczu z Lechią. Na jednym z treningów nabawił się on kontuzji mięśnia dwugłowego. Może powrócić do treningu w przyszłym tygodniu. Dziś odbywają się badania Cezarego Miszty. Wczoraj na treningu poczuł ból w kolanie i dzisiaj poznamy dokładną diagnozę - mówi przed meczem z Lechią Gdańsk trener Legii, Aleksandar Vuković.



- Przerwa na reprezentację to nieco spokojniejszy czas dla nas. Czekaliśmy na powrót naszych piłkarzy. Chcieliśmy, aby każdy z nich wrócił zdrowy i bez kontuzji. Nastroje są dobre. Pamiętajmy, że na zgrupowanie wyjechało ośmiu wartościowych zawodników. Utrudnieniem jest to, że tak naprawdę dopiero dzisiaj przeprowadzimy jednostkę w pełnym składzie. To mogą być jakieś problemy, ale musimy sobie z nimi poradzić.







- Patrzymy na pierwszy i następny mecz. Z tyłu głowy mam świadomość, że przed nami spotkania z silnymi zespołami. Od początku skupialiśmy się jednak na najbliższym starciu. Przed nami rywalizacja z Lechią Gdańsk. Nie ma co wybiegać w przyszłość. Myślenie o innych przeciwnikach jest teraz bezsensowne. W sobotę czeka nas starcie z trudnym rywalem. Musimy być na to gotowi.