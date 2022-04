30. urodziny Wszołka

Sobota, 30 kwietnia 2022 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

30. urodziny obchodzi dzisiaj Paweł Wszołek. Pomocnik odszedł z Legii Warszawa w czerwcu ubiegłego roku. W styczniu 2022 r. został wypożyczony do stołecznego zespołu z Unionu Berlin. Choć Legia chciałaby go zatrzymać, wszystko wskazuje na to, że Wszołek po zakończeniu sezonu wróci do Niemiec. W obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań, w których zdobył 4 bramki. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia.