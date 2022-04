Legia nie obroni mistrzostwa Polski

Niedziela, 3 kwietnia 2022 r.

Legia Warszawa już na sto procent nie obroni tytułu mistrza Polski wywalczonego w 2021 roku. Wprawdzie już od kilku miesięcy dla zdecydowanej większości z nas było to oczywiste, ale po tej kolejce drużyna ze stolicy straciła nawet matematyczne szanse na zajęcie 1. miejsca w tabeli.



W Ekstraklasie do rozegrania pozostało jeszcze 7 kolejek, w których do zdobycia jest 21 punktów. Legioniści mają na swoim koncie 35 punktów, o 21 mniej od aktualnego lidera ze Szczecina.





W uzupełnieniu dodam, że Legia wciąż może wyprzedzić każdego z ligowych rywali, ale już nie wszystkich naraz. — Paweł Mogielnicki (@mogiel90) April 2, 2022

