Szermierka

Zmarł Egon Franke

Czwartek, 31 marca 2022 r. 08:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W wieku 86 lat zmarł Egon Franke, trzykrotny medalista olimpijski w szermierce, który w latach 1955-57 oraz 1968-72 był szermierzem Legii Warszawa. Największe sukcesy, w tym medale IO odnosił jako zawodnik Piasta w rodzinnych Gliwicach, z którym związany był w latach 1957-68.



W Legii jego pierwszym trenerem był Andrzej Przeździecki. Pierwszy medal na Igrzyskach Olimpijskich wywalczył w Tokio w 1964 roku, kiedy zdobył złoto indywidualnie (pierwszy złoty medal olimpijski polskiego szermierza), pokonując w finale francuskiego florecistę, Jeana-Claude'a Magnana oraz srebro w drużynie (wraz z Ryszardem Parulskim, Januszem Różyckim, Zbigniewem Skrudlikiem i Witoldem Woydą). Pierwszy jego olimpijski start miał miejsce w 1960 roku w Rzymie, ale w konkursie drużynowym Polacy odpadli w ćwierćfinale.



W 1968 roku, jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi w Meksyku, Egon Franke ponownie trafił do Legii, i pozostał jej zawodnikiem do zakończenia kariery zawodniczej w 1972 roku. I w trzecim olimpijskim starcie, a pierwszym jako zawodnik Legii, zdobył trzeci medal - brąz w drużynie florecistów (z Adamem Lisewskim, Ryszardem Parulskim, Zbigniewem Skrudlikiem i Witoldem Woydą).



Egon Franke wywalczył również 8 medali mistrzostw Świata - złoto w drużynie szablistów (1962), dwa razy srebro we florecie drużynowym (1963 i 65), 5 brązowych medali - jeden wywalczony indywidualnie (1963, we florecie) oraz cztery w drużynie florecistów (1961, 62, 66, 67). Mniej medali uzyskał w mistrzostwach Polski - złoto we florecie wywalczył w 1962 roku, wicemistrzostwo Polski w 1957 i 1967.



Trzykrotnie był też mistrzem Polski w drużynie. Pierwszy z tytułów wywalczył w barwach Legii - w 1956 roku zdobył złoto w szabli wraz z klubowymi kolegami, Jerzym Pawłowskim, Andrzejem Piątkowskim i Jerzym Sobolem. Drugi złoty medal w drużynie (florecistów) zdobył w roku 1969, z Janem Borzymowskim, Jerzym Kaczmarkiem, Januszem Różyckim i Sylwestrem Sawickim.



Florecista po zakończeniu kariery został trenerem polskiej kadry, a później przeniósł się do Włoch, gdzie osiedlił się na stałe. Sportowiec pochodzący z Gliwic zmarł po ciężkiej chorobie.