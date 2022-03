Siatkówka

Szanse siatkarskiej Legii na play-off

Czwartek, 31 marca 2022 r. 11:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po środowym meczu Lechii Tomaszów Mazowiecki z Avią Świdnik (3-0 dla ekipy z Lubelszczyzny), na kolejkę przed końcem sezonu zasadniczego I ligi w sezonie 2021/22, siatkarze Legii plasują się na 8. miejscu z dwoma punktami przewagi nad Lechią. Legioniści mogą żałować, że w ostatni weekend nie wygrali za trzy punkty z Mickiewiczem Kluczbork, bowiem wówczas mieli by już pewny udział w fazie play-off. A tak...



Nasz zespół, aby nie oglądać się na rywali, musi wygrać dwa sety (zdobyć punkt) w wyjazdowym meczu z wiceliderem, MKS-em Będzin. Legia ma lepszy bilans bezpośrednich meczów z Lechią Tomaszów Maz. (wygrana 3-1 na wyjeździe i porażka 2-3 na własnym parkiecie), jak również z Avią Świdnik (wygrana 3-0 i porażka 1-3). Avia aktualnie ma o punkt więcej od Legii i zajmuje 7. miejsce.



W ostatniej kolejce Avia podejmuje na własnym parkiecie Chrobrego Głogów (12. miejsce), zaś Lechia Tomaszów zagra na wyjeździe z Norwidem Częstochowa (11. miejsce, w pierwszym meczu 3-0 dla Lechii). Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 17:00. Mecz Legii w Arenie Będzin przy ulicy Sportowej 20 zaplanowano na 18:00.



Legia zapewni sobie awans do play-off bez zdobyczy punktowej w Będzinie, jeśli Lechia nie zdobędzie w Częstochowie kompletu punktów. Aby tak się stało, zawodnicy Norwida muszą wygrać co najmniej dwa sety. Norwid w obecnym sezonie zaliczył 12 wygranych i 16 porażek. Najbliższy przeciwnik Legii w 29 meczach przegrał tylko 7 razy, w tym cztery razy 2-3. Legioniści, będący beniaminkiem rozgrywek I ligi, mogą pochwalić się bilansem 16-13.



Ósmy zespół po sezonie zasadniczym w I rundzie play-off zmierzy się z drużyną z pierwszego miejsca, BBTS-em Bielsko-Biała (5 pkt. przewagi nad MKS-em Będzin). Z kolei drużyna z siódmego miejsca, na które Legia ma szanse w przypadku zrównania się punktami z Avią, zagra w play-off z MKS-em Będzin (pewne drugie miejsce).



Aktualna tabela (po 29. kolejkach):

7. Avia Świdnik 49 pkt.

8. Legia Warszawa 48 pkt.

9. Lechia Tomaszów Maz. 46 pkt.



W ostatniej kolejce:

02.04 g. 17:00 Avia Świdnik - Chrobry Głogów

02.04 g. 17:00 Norwid Częstochowa - Lechia Tomaszów Mazowiecki

02.04 g. 18:00 MKS Będzin - Legia Warszawa



Co stanie się w przypadku równej liczby punktów (po 49) trzech zainteresowanych drużyn, który jest możliwy przy porażce Avii (0-3 lub 1-3) z Chrobrym, porażce Legii w Będzinie 2-3 (1 pkt.) oraz wygranej (3-1 lub 3-0) Lechii w Częstochowie? Wówczas w małej tabeli, obejmującej mecze pomiędzy zainteresowanymi zespołami, najlepsza jest Avia (i zajmie siódme miejsce), później Legia (i zajmie miejsce ósme), a poza fazą play-off znajdzie się zespół z Tomaszowa Mazowieckiego.



W przypadku równej liczby punktów (Avia, Legia, Lechia):

Lechia 1-3 Legia

Avia 3-0 Lechia

Legia 2-3 Lechia

Lechia 0-3 Avia

Avia 3-1 Legia

Legia 3-0 Avia

--

Avia 9 pkt.

Legia 7 pkt.

Lechia 2 pkt.