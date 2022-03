MŚ: Polska w trzecim koszyku. W piątek losowanie grup

W piątek odbędzie się losowanie grup turnieju finałowego mistrzostw świata, który zostanie rozegrany od 21 listopada do 18 grudnia w Katarze. Reprezentacja Polski będzie losowana z trzeciego koszyka. Godziny rozpoczęcia i miejsca poszczególnych spotkań zostaną ustalone dopiero po losowaniu. W trakcie dwóch pierwszych kolejek fazy grupowej rozgrywane będą cztery mecze dziennie - o godz. 11:00, 14:00, 17:00 i 20:00. W ostatniej kolejce fazy grupowej oraz w fazie pucharowej spotkania będą rozgrywane o godz. 16:00 i 20:00. Grupy A, B, E i F będą rozgrywać swoje mecze na: Al-Bayt Stadium (Al-Khor), Khalifa International Stadium (Ad-Dauha), Al-Thumama Stadium (Ad-Dauha) oraz Ahmed bin Ali Stadium (Ar-Rajjan). Natomiast spotkania grup C, D, G i H odbędą się na: Lusail Iconic Stadium (Lusail), Stadium 974 (Ad-Dauha), Education City Stadium (Ar-Rajjan) oraz Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah). Podział na koszyki: Koszyk 1 Katar (gospodarz, grupa A) Brazylia Belgia Francja Argentyna Anglia Hiszpania Portugalia Koszyk 2 Meksyk Holandia Dania Niemcy Urugwaj Szwajcaria USA Chorwacja Koszyk 3 Senegal Iran Japonia Maroko Serbia Polska Korea Południowa Tunezja Koszyk 4 Kamerun Kanada Ekwador Arabia Saudyjska Ghana Zwycięzca barażu Azja - CONMEBOL (ZEA/Australia - Peru) Zwycięzca barażu CONCACAF - Oceania (Kostaryka - Nowa Zelandia) Zwycięzca barażu UEFA (Walia/Szkocja/Ukraina) Plan baraży: 7 czerwca - ZEA - Australia 13-14 czerwca - zwycięzca ZEA/Australia - Peru 13-14 czerwca - Kostaryka - Nowa Zelandia czerwiec - Szkocja - Ukraina czerwiec - Walia - zwycięzca Szkocja/Ukraina

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Makow - 10 minut temu, *.38.214 1. Argentyna

2. Dania

3. Polska

4. Kanada odpowiedz

Jerry - 24 minuty temu, *.centertel.pl 1.Portugalia

2.Meksyk

3.Polska

4.Kanada odpowiedz

Kristof - 58 minut temu, *.ziggo.nl 1.Brazylia

2.Niemcy

3.Polska

4.Kamerun



3 mecze i na chatę przygotowywać się do Świąt. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.