Vuković Trenerem Miesiąca w Ekstraklasie

Filipek - 42 minuty temu, *.centertel.pl Gratulacje Trenejro odpowiedz

Darek - 44 minuty temu, *.chello.pl Co miesiąc jakiś trener zostaje trenerem miesiąca bo jest taki dobry.A za dwa,trzy miesiące czytamy,że został zwolniony.To dobrych mamy tych trenerów czy nie?

Przykład Magiery.

Ściągniety do Legii, zdobył mistrzostwo by okazało się,że jednak jest za słaby na Legię.

Poszedł do Śląska by zostać trenerem miesìąca lipca by teraz być bezrobotnym. odpowiedz

Witamina1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dla mnie trener roku , mógł siedzieć przed tv z piwkiem za te same pieniądze które otrzymuje A jednak przyszedł i robi to z serca i za to szacunek odpowiedz

Graff - 1 godzinę temu, *.orange.pl Moim zdaniem, jeżeli Vuko utrzyma Legię w ekstraklasie a może nawet zajmie z nią miejsce w pierwszej dziesiątce to powinien zostać na przyszły sezon. A jeszcze gramy cały czas o PP.

Runjaic to dobry fachowiec ale w sumie niczego jeszcze nie wygrał wiec niby w czym jest lepszy od Vuko ?

odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Znając życie to za dobrze wykonaną pracę po sezonie dostanie kopa w dupę.

Przyjdzie Runijac,który nic nie osiągnął nawet w naszej dupoklasie.Podpisze kontrakt na 4 lata a po roku Vuko ratuj.

Gratulacje trenerze. odpowiedz

koLes - 2 godziny temu, *.net.pl jak wygra PP, to koniecznie trzeba umowę przedłużyć, nie ma innej opcji odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.comcast.net Te nagrody to jak skazanie… kilka miesięcy i Vuko w Legii nie będzie. Tak samo było z poprzednimi trenerami Legii..





gratulacje Vuko za dobrze wykonaną prace i życzę dalszych sukcesów Twoich i Legii. Wracamy tam gdzie nasze miejsce odpowiedz

Tomi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Vuko to legenda Legi Warszawa.Zawsze zostawiał serducho jako zawodnik a teraz jako trener.Mistrz Polski.Szacunek mu się należy za to bezgranicznie.Dlatego,amikowy trollu,wypie...laj z tego forum, rozumiesz to niedojdo??? odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Tomi: Z tą "legendą" to chyba trochę przesadziłeś, legendą to był Kaziu Deyna, Pan Brychczy, czy ewentualnie Jacek Zieliński. "Vuko" rozegrał w Legii tylko 7 pełnych sezonów występując w lekko ponad 150 spotkań, daleko mu do miana legendy... Aczkolwiek bardzo go lubię, jako jeden z nielicznych nie wylewałem na niego pomyj po pamiętnej wypowiedzi w 2004 roku. odpowiedz

Co - 24 minuty temu, *.2.194 @Tomi: ten Pinokio legendą:) ty chyba taki kibic ja ta miernotę tak nazywasz odpowiedz

grzesiek - 2 minuty temu, *.centertel.pl @Peter: brychczy czy deyna to legendy. Boruc moim zdaniem taka lwgenda w 3/4. Vuko po urwtowaniu Lwgii przed spadkiem tez taka lwgenda gdzies 3/4. Jeszcze warto wspomniec o rado tutaj 2/4. O innych pilkarzach trenwrach zapomnialem. A no i magiera jacek tez tak 2/4 odpowiedz

Buhaha - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wcześniej magiera teraz ten jełop:) odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Buhaha: redakcja pozwala na takie komentarze? odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @grzesiek: Nie ma sensu przejmować się jakimś idiotą... odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Buhaha: co Ty od nich chcesz? Vuko przyszedł i wyciągnął z gówna . Magiera potrafił remisowac z Realem . odpowiedz

Wycior - 10 minut temu, *.vectranet.pl @grzesiek: pewnie ojciec powtarzał to słowo gdy na niego patrzył. I tak już mu zostało... odpowiedz

