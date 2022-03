Strzelectwo

Legioniści tuż za podium we Wrocławiu

Czwartek, 31 marca 2022 r. 14:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji strzeleckiej Legii wzięli udział w zawodach strzelania do rzutków, o Puchar Wiosny, które odbyły się we Wrocławiu. W konkurencji trap czwarte miejsce zajął Wolodymyr Yazykov, z kolei w skeecie kobiet czwarta była Aleksandra Jarmolińska.



Młodzi pistoleciarze i karabiniarze rywalizowali w Siedlcach na XV Zlocie Orlików. Do finałów swoich konkurencji dotarło siedmioro legionistów - Martyna Krzesaj, Wilhelmina Wośkowiak, Bartłomiej Góral, Jakub Gryz, Radosław Gorzki, Krzysztof Adamczyk i Maciej Zygmuntowski.