8-10.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 8 kwietnia 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj w Dąbrowie Górniczej koszykarze Legii mogą zapewnić sobie udział w fazie play-off EBL. Spotkanie, które rozpocznie się o 17:30 będzie transmitowane na Polsacie Sport Extra. Pół godziny później nasi siatkarze rozegrają pierwszy mecz I rundy play-off Tauron I ligi - transmisja w Polsat Box Go. W sobotę liczna grupa legionistów wspierać będzie naszych piłkarzy przy okazji wyjazdowego meczu z Lechem. Tych, którzy nie wybierają się do Poznania, zachęcamy do wspierania naszych rugbistów, którzy pierwszy mecz rundy wiosennej rozegrają przy Obrońców Tobruku 11.



Nasze rugbistki w sobotę rozegrają pierwszy w tym roku (a piąty w sezonie) turniej MP, który odbędzie się w Lublinie. Transmisja dostępna TUTAJ.



Juniorzy koszykarskiej Legii do lat 17, zagrają w turnieju półfinałowym mistrzostw Polski w Koszalinie - do finałów awansują dwie najlepsze drużyny z naszej grupy.



Rozkład jazdy:

08.04 g. 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa [kosz]

08.04 g. 18:00 BBTS Bielsko-Biała - Legia Warszawa [siatka]

08.04 g. 20:00 FC Den Haag - Helmond Sport

09.04 g. 11:30 ŁKS II Łódź - Legia II Warszawa

09.04 g. 12:40 Korona Kielce - Zagłębie Sosnowiec

09.04 g. 17:00 Legia Warszawa - Arka Rumia [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]]

09.04 g. 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa

10.04 g. 13:00 Lech II Poznań - Olimpia Elbląg [Wronki]

10.04 g. 17:00 Legia Ladies - Żbik Nasielsk [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3]

10.04 g. 17:00 GKP 1953 Targówek - UWKS Legia Warszawa [ul. Kołowa 18]

11.04 g. 18:00 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok



5. turniej MP rugby kobiet (Lublin, ul. Krasińskiego 11):

09.04 g. 10:20 Legia II Warszawa - Budowlani Łódź

09.04 g. 11:40 Legia Warszawa - AZS Warszawa

09.04 g. 12:20 Atomówki Łódź - Legia II Warszawa

09.04 g. 13:00 Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Legia Warszawa

09.04 g. 14:20 Legia Warszawa - Black Roses Posnania Poznań

09.04 g. 15:20 Biało-Zielone II Ladies Gdańsk - Legia II Warszawa

09.04 g. 16:20 III miejsce I liga - IV miejsce I liga

09.04 g. 16:40 I miejsce I liga - II miejsce I liga

09.04 g. 17:00 III miejsce - IV miejsce

09.04 g. 17:20 I miejsce - II miejsce



Młodzież:

09.04 g. 10:00 AP EsKadra Warszawa 11 - Legia U11 [ul. Strażacka 121]

09.04 g. 10:00 SEMP Ursynów 09 - Legia LSS U13 [ul. Koncertowa 4]

09.04 g. 10:00 UKS FA Warszawa 11 - Legia LSS U11 [ul. Romera 1]

09.04 g. 10:15 Legionovia Legionowo 14 - Legia LSS U8 [Legionowo, ul. Parkowa 27]

09.04 g. 11:00 Legia U16 - Delta Warszawa 06 [LTC 7]

09.04 g. 11:00 Legia U13 - Znicz Pruszków 09 [LTC 6]

09.04 g. 12:00 Jagiellonia Białystok SSA 05 - Legia U17 [CLJ U17][Białystok]

09.04 g. 12:00 Legia LSS U10 - AP Wilki Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

09.04 g. 13:00 Legia U13 - Znicz Pruszków 09 [LTC 6]

09.04 g. 13:30 Legia LSS U12 - Football Talents Warszawa 10 [ul. Łazienkowska 3]

09.04 g. 14:30 KS L.A.S. 13 - Legia LSS U8A [ul. Łasaka 44]

09.04 g. 14:30 Escola Varsovia 07 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Fleminga 2]

09.04 g. 15:00 Legia LSS U14 - Płomień Dębe Wielkie 08/9 [ul. Łazienkowska 3]

09.04 g. 18:00 SEMP Ursynów 08 - Legia U14 [Ząbki, ul. Słowackiego 23]

10.04 g. 10:00 Delta Warszawa 12 - Legia U10 [ul. Chełmska 23]

10.04 g. 11:00 Arka Gdynia 03/4 - Legia U18 [CLJ U18][Gdynia]

10.04 g. 16:00 Escola Varsovia 13 - Legia LSS U9A [ul. Fleminga 2]



Koszykarski turniej półfinałowy MP U-17 (Koszalin, ul. Dąbka 1):

08.04 g. 19:15 Profbud Legia Warszawa - Hutnik Warszawa

09.04 g. 15:15 MKKS Żak Koszalin - Profbud Legia Warszawa

10.04 g. 11:00 WKK Wrocław - Profbud Legia Warszawa