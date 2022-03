NS: Oprawa na sobotnim meczu tylko przy pełnej Żylecie

Czwartek, 31 marca 2022 r. 20:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na sobotni mecz z Lechią Gdańsk, Nieznani Sprawcy szykują oprawę. Niestety, jej prezentacja stoi pod znakiem zapytania, ze względu na obecne zapełnienie trybun. "Żyleta musi być na tym meczu zapełniona do ostatniego miejsca" - apelują NS-i. Zachęcamy do jak najszybszego nabywania wejściówek. Tym razem, po serii meczów, kiedy Żyleta ubrana była na czarno, wracamy z białymi koszulkami/bluzami.



Poniżej cały apel od Nieznanych Sprawców:



"Drodzy Kibice!

Ogarnia NaS niepokój. Serio. Nie piszemy tak, żeby wzbudzić Wasze zainteresowanie - to sama prawda. Jest czwartek a mecz jest pojutrze. Na tą chwilę, na Żyletę zostało prawie 2500 biletów. To dużo, dużo za dużo. Jesteśmy zaniepokojeni, bo oprawa, która planowaliśmy zaprezentować stoi pod poważnym znakiem zapytania. Szczerze byliśmy pewni, że na taki mecz pełna Żyleta to coś oczywistego. Rozumiemy, że piłkarze grają - mówiąc dyplomatycznie - TAK SOBIE, ale to tylko dodatek. Oczywiście ważny, ale dodatek. Coś jak surówka do obiadu. Jak schabowy i ziemniaczki będą super, to trudno surówka może być na 10 miejscu w tabeli. Chcieliśmy dalej napisać, że to my jesteśmy tym schabowym z ziemniaczkami ale to chyba porównanie, na które nie wszyscy mogą być gotowi. Wiadome jest jednak to, że to od naszego nastawienia i tego co razem zrobimy na trybunach zależy atrakcyjność tego sobotniego wieczoru!



Do sedna. Żyleta musi być na tym meczu zapełniona do ostatniego miejsca. Nie czekajcie. Nie zastanawiajcie się. Jeśli szanujecie naszą pracę i nasze plany to prosimy - kupcie bilet teraz. Nie zostawiajcie nas w nerwach do ostatnich minut przed meczem.

KIBICU LEGII KUP BILET JUŻ TERAZ. Przypomnij znajomym, przypomnij bratu i szwagrowi. Przypomnij, że w sobotę widzimy się na Legii. Idzie wiosna czas wyciągnąć z szafy białą bluzę/koszulkę i do zobaczenia."