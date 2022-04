Wytypuj grupę Polski, wygraj bilet na mecz z Lechią!

Piątek, 1 kwietnia 2022 r. 10:32 Redakcja

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania mamy 14 biletów na sobotnie spotkanie Legii Warszawa z Lechią Gdańsk. Co trzeba zrobić, by wygrać bilet? Poprawnie wytypować rywali, z którymi na mistrzostwach świata w Katarze zagra reprezentacja Polski. Losowanie odbędzie się dziś o godzinie 18 - do tego czasu czekamy na wasze typy!







UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.