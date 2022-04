Josue piłkarzem marca w Ekstraklasie

Piątek, 1 kwietnia 2022 r.

Piłkarzem Marca 2022 w Ekstraklasie został wybrany Josue. Portugalczyk w tym okresie zanotował dwie asysty, a także raz trafił do siatki. W starciu ze Śląskiem jego kluczowe podanie wykorzystał Paweł Wszołek, zapewniając triumf podopiecznym Aleksandara Vukovicia. Z kolei w zaległym spotkaniu z beniaminkiem z Niecieczy 31-latek najpierw otworzył wynik, a później idealnie dograł do Mateusza Wieteski, który umieścił futbolówkę w siatce. Dzięki postawie w marcu Josue został samodzielnym liderem klasyfikacji asystentów bieżącego sezonu z 9 punktami.







Wyboru Piłkarza Miesiąca PKO Bank Polski Ekstraklasy dokonują kapitanowie osiemnastu drużyn ligi, jeden głos należy zaś do fanów w mediach społecznościowych. W marcu wyścig o miano najlepszego zawodnika był wyrównany. Po cztery głosy otrzymało trzech zawodników: Damian Dąbrowski, Josue i Ivi Lopez. Decyzją organizatora plebiscytu statuetka powędruje do pomocnika Legii Warszawa za wyróżniającą się postawę i liczby zarówno indywidualne, jak i drużynowe. Zawodnicy ligowych drużyn docenili także Kamila Drygasa, Damiana Kądziora, Adama Zrelaka, Pawła Wszołka, Joao Amarala, Rafała Wolskiego oraz Łukasz Trałkę (1).



Piłkarz Miesiąca w sezonie 2021/2022:

Marze 2022: Josue (Legia Warszawa)

Luty 2022: Wahan Biczachczjan (Pogoń Szczecin)

Grudzień 2021: Bartosz Śpiączka (Górnik Łęczna)

Listopad 2021: Luka Zahović (Pogoń Szczecin)

Październik 2021: Jakub Kamiński (Lech Poznań)

Wrzesień 2021: Ivan Lopez (Raków Częsstochowa)

Sierpień 2021: Yaw Yeboah (Wisła Kraków)

Lipiec 2021: Robert Pich (Śląsk Wrocław)