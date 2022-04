Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Lechia Gdańsk przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - LECHIA FORTUNA

(L)ychu - 2 godziny temu, *.autocom.pl Cała Polska przeciw łachom to jest hasło co ???

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Utrzymanie naprawdę już blisko. Pierwza połowa bardzo dobra, drug nieco gorsza, ale najważniejsza wygrana. Brawo!

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl @Wolfik: uciekamy spod topora. A cały sezon nerwuwy. Jednak 711 miał rację, że ta drużyna może wyrać 15 meczy pod rząd.

(L)ychu - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Wolfik: utrzymanie to już dwa mecze temu było teraz trzeba z łachem wygrać żeby pogoń albo raków zdobyły mistrzostwo

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Wszyscy Jadą z Lechem i kmiotem Skorżą do samego końca

Nerwowy - 2 godziny temu, *.chello.pl Ale nerwówka pod koniec

WO(L)A - 3 godziny temu, *.plus.pl BORUCA NIE MA I LEGIA WYGRYWA... PRZYPADEK? NIE SĄDZE.

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo Legia....po prostu brawo...⚽️⚽️

... - 3 godziny temu, *.wtnet.de Czyżby kolejna ofiara vuko-Muci

Pawcio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co oni grają wtf? Do przerwy kompletne dno! Vuko wont!

Sebo86L - 2 godziny temu, *.orange.pl @Pawcio: kopnij się w głowę

bie/L/sko - 4 godziny temu, *.42.207 Z czym Wam się kojarzą koszulki Lechii ? . To nasze koszulki z okresu Daewoo.

Glory hole - 4 godziny temu, *.plus.pl Coś czuję, że będzie wałek i do przerwy będziemy wygrywać, ale w 2 połowie Lechia strzeli 2 bramki i wygra, chyba nie z przypadku zmienili strony boiska - chcą załadować 2 bramki na bramkę za którą są ich kibice

Ja - 4 godziny temu, *.net.pl Ktoś da linka do meczu?

Adrian - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Ja: strumyk tv

!(L)! MIŁKOWICE - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Strebinger

Johansson . Rose . Wieteska . Jędrzejczyk

Slisz . Josue

Wszołek . Rosołek . Verbić

Włodarczyk

Kolega po szalu - 5 godzin temu, *.plus.pl A co z Borucem?

Trójmiejski Legionista - 4 godziny temu, *.orange.pl @Kolega po szalu: Vuko stawia na Misztę, uważa że ma formę. W dodatku ma jakieś ale do Artura, odnośnie formy i zachowania w szatni itd.

smok - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Kolega po szalu: odstawiony do gabloty w Sali Zasłużonych

Tylko Legia - 4 godziny temu, *.datapacket.com @Trójmiejski Legionista: Raczej Vuko odstawił Boruca bo to on jest uważany za Legionistę większego niż nasz "super" trenejro, to samo było z KuchyKing

Trójmiejski Legionista - 4 godziny temu, *.orange.pl @Tylko Legia: No właśnie o coś takiego chodzi.

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl @Trójmiejski Legionista: a nie o debilną czerwoną kartkę przez którą przegraliśmy mecz? Boruc już w Legii nie zagra. Chyba że 5 minut na pożegnanie, jak Vuko będzie w humorze.

(L)ychu - 1 minutę temu, *.autocom.pl @vadisodjidjiaofoe:tak myslisz ?. Ja mam inne zdanie na ten temat Artur może być po tej psychice pod formą nie ważne że to już miesiąc czy dłużej jak nie gra . W tej chwili wydaje się ze austryjak i Miszta są na tym poziomie który gwarantuje bezpieczeństwo tracenia małej ilości bramek

Do WBA - 5 godzin temu, *.centertel.pl Dzięki

KrystekLegia - 5 godzin temu, *.chello.pl Tylko Zwycięstwo....

(L) - 6 godzin temu, *.centertel.pl Podrzuci ktoś link do transmisji. Z góry dziekuje

WBA - 5 godzin temu, *.as13285.net @(L): strumyk.tv

inka - 6 godzin temu, *.vectranet.pl prędzej kempy tornistry dotrą dla dzieci w aleppo, niż betony wygrają przy Łazienkowskiej 3.

L - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Czy śnieg leży na murawie?

JAZZZDA z K.... - 4 godziny temu, *.plus.pl @L: a co ma za znaczenie śnieg czy nie trzy pkt mają być w każdych warunkach!!!!

