Kaczmarek: Frustracja

Tomasz Kaczmarek (trener Lechii): Gratulacje dla Legii. Czujemy dużą frustrację, że nie udało nam się zdobyć punktu albo punktów. Frustracja, bo zbyt łatwo straciliśmy bramki. Frustracja, bo w pierwszej połowie zabrakło odwagi i byliśmy gorsi. Dusan utrzymywał nas w grze wielokrotnie. Straciliśmy bramkę, gdy ruszyliśmy z kontrą, ale rywal wybił piłkę i w efekcie była łatwa strata z naszej strony. W drugiej części była duża jakość i presja z naszej strony, ale zabrakło czasu i precyzji, żeby zdobyć punkty. Myślę, że finalnie byliśmy tego bardzo blisko. Biorąc pod uwagę całą drugą połowę, to zasłużyliśmy na punkty.

Gienek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gdańska ku...wa ajeajeajo!!! odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Aż ciężko w jakikolwiek sposób skomentować te brednie!!!! Brawo Legia.. Brawo Vuko... odpowiedz

Paco - 1 godzinę temu, *.orange.pl Sędzia pomagał i tak dostaliście łomot . odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.orange.pl Przesada z tymi punktami, Legia była dużo lepsza, ostatnie dwadzieścia minut odpuściła, ale wcześniej mogła rozstrzygnąć mecz. odpowiedz

dżonny - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl jego własna megalomania go przerosła, . Kiepski trenerze kiepskiej drużyny nie zasłużyliście nawet na pół punktu. W pierwszej połowie wzięli was na taką karuzelę, że nie wiem jak do szatni w przerwie trafiliście. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.165.122 Hahaha, 3-0 do przerwy powinno byc a chlop bredzi o zasluzonych punktach bo w 2 polowie przypadkowego gola strzellili. Uwielbiam jak trenerzy placza, ze stracili glupie bramki, a sami strzelili jeszcze glupsza. odpowiedz

Wujo - 2 godziny temu, *.chello.pl Zasłużyliście na większy wpier...ol. Wracajcie do Gdańska. odpowiedz

dejne3 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wujo: Racja 100% betony powinni więcej przegrać odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.165.122 @dejne3: setka na 2-0, setka na 3-0, setka na 3-1 a chlop bredzi o zasluzonych punktach :d odpowiedz

Marcel - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L: Bo może on jakiś inny mecz oglądał :D odpowiedz

