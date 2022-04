Sokołowski: W końcówce było trochę nerwowo

Niedziela, 3 kwietnia 2022 r. 00:00 źródło: Legia Warszawa

- Czy to był nasz najlepszy mecz w tym sezonie? Trudno powiedzieć. Fragmentami bardzo dobrze to wyglądało i szkoda, że nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, bo mieliśmy je. Niestety w końcówce była nerwówka. Stworzyliśmy sobie jednak wiele szans i mam nadzieję, że tak będzie w kolejnych meczach - powiedział po meczu Patryk Sokołowski.



- W pierwszej połowie głównie przypominam sobie nasze sytuacje. W końcówce było jednak trochę nerwowo. Zawsze, gdy tracisz gola na 2-1, robi się niepokojąco. Najważniejsze, że udało nam się utrzymać to zwycięstwo.



- Ciężko pracowaliśmy, aby tak to wyglądało, aby luz na boisku był większy. Wiadomo, jaka była wcześniej nasza sytuacja, wtedy nasze głowy pracowały inaczej. Wierzę, że będziemy wygrywać kolejne mecze i piąć się w górę tabeli. Przed nami bardzo ważny mecz w półfinale Pucharu Polski, jeśli nawet nie najważniejszy, skupiamy się na nim i zrobimy wszystko, aby awansować.