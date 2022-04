Legia zagra mecz charytatywny z Dynamem Kijów

Piłkarze Dynama Kijów rozegrają serię charytatywnych meczów z najlepszymi klubami w Europie. Jednym z nich będzie Legia Warszawa. Spotkania odbędą się od kwietnia do czerwca 2022 r. pod hasłem "Mecz o pokój! Zatrzymajmy wojnę!". Dynamo zagra z: Legią, Borussią Dortmund, Paris Saint-Germain, Steauą Bukareszt, Barceloną, AC Milan, Benficą Lizbona, Ajaksem Amsterdam, Sportingiem Lizbona i FC Basel. Wszystkie mecze będą transmitowane w ukraińskich i europejskich kanałach telewizyjnych. Celem tych meczów jest poinformowanie społeczności międzynarodowej o wojnie na Ukrainie oraz zebranie funduszy na wsparcie Ukraińców, którzy ucierpieli w wyniku wojny z rosyjskim agresorem. Dynamo Kijów chce pokazać światu, że naród ukraiński chce pokoju i wolności, broniąc własnego państwa w wojnie z rosyjskim agresorem-okupantem.

Złombol - 2 godziny temu, *.centertel.pl "Z najlepszymi klubami w Europie" to stwierdzenie mocno na wyrost ;) odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Trochę nie pasujemy do tego grona zespołów.....no ale pewnie chcieli nas wyroznica za te 2.4 mln kobiet i dzieci co przyjęliśmy, no nic warto pomagać bo pamiętajmy ze UA walczy teraz również i za nas bo wiadomo kto następny na liście.. odpowiedz

Alex Bielany - 2 godziny temu, *.centertel.pl Prima Aprilis odpowiedz

