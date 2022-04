Apel NS-ów przed meczem z Lechią

Piątek, 1 kwietnia 2022 r. 20:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nieznani Sprawcy przed sobotnim meczem apelują, by wszyscy kibice z Żylety pojawili się na trybunach z odpowiednim wyprzedzeniem, aby oprawa wyszła tak jak należy. W tym celu prośba, aby cała Żyleta zajęła miejsca już o 19:30. Poniżej apel Nieznanych Sprawców.



- PROSIMY WAS O TO ABY ŻYLETA JUŻ O 19:30 BYŁA PEŁNA. TO BARDZO WAŻNE W KWESTII POWODZENIA OPRAWY!



- Bardzo serdecznie prosimy, słuchajcie jutro uważnie komunikatów z gniazda dotyczących oprawy.



- Przed meczem lecimy ze zbiórką na oprawy. Liczymy na Was bardzo mocno i z góry dziękujemy.



- W przerwie pod gniazdem będzie można kupić szaliki BOŻE CHROŃ FANATYKÓW.



Kupujcie bilety jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo bez pełnej, do ostatniego miejsca Żylety, gówno z tego będzie.

Robimy jutro rozpier.... Cieszymy się tym co mamy, cieszymy się Legią Warszawa!